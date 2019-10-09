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00:25 (мск), источник: РИА Новости

Дженнифер Энистон призналась, что наслаждается одиночеством

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Дженнифер Энистон рассказала радиоведущему Говарду Стерну о том, что наслаждается одиночеством и холостяцкой жизнью после развода с Джастином Теру, сообщает US Weekly.

Источник: AP 2019
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«Да, мне хорошо одной. Плюс, я очень занята. Тем более, что сейчас я продвигаю сериал “Утреннее шоу” и готовлюсь к следующему сезону», — прокомментировала актриса.

Она отклонила предложение Стерна познакомить ее с кем-нибудь.

«Эй, слушай, меня безумно раздражает, когда пытаются меня свести с кем-то. Я ненавижу это», — заявила Энистон.

Она дважды была замужем. С Брэдом Питтом они прожили с 2000 по 2005 годы, а с Джастином Теру — с 2015 по 2018-й.

В ноябре выходит комедийный веб-сериал «Утреннее шоу», в котором Дженнифер Энистон сыграла вместе Риз Уизерспун, Стивом Кареллом и другими. Эта роль стала для нее первой на телевидении после завершения «Друзей» в 2004 году.

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