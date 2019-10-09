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05:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Измены мужчин связали с проблемами на работе

Ученые выявили, что мужчины, у которых возникают проблемы на работе, значительно чаще лгут своим женам. Результаты исследования опубликованы на сайте журнала Proceedings of the National Academy of Sciences.

Источник: Reuters

Психологи нашли профили мужчин разных профессий на сайте знакомств для женатых людей. Специалисты рассмотрели страницы полицейских и финансовых консультантов, а также изучили информацию о дисциплинарных взысканиях этих мужчин.

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Затем эксперты сравнили их с представителями тех же профессий, у которых не было проблем с начальством.

Оказалось, что те, кто совершал проступки на работе, в два раза чаще оплачивали счет на сайте знакомств для женатых. Психологи объяснили это тем, что поведение людей на работе тесно связано с их поведением в личной жизни.

В сентябре пользователи Twitter рассказали о верных признаках измены партнера. По их мнению, один из главных пунктов — половина начинает заботиться о внешнем виде.

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