Измены мужчин связали с проблемами на работе

Психологи нашли профили мужчин разных профессий на сайте знакомств для женатых людей. Специалисты рассмотрели страницы полицейских и финансовых консультантов, а также изучили информацию о дисциплинарных взысканиях этих мужчин.
Затем эксперты сравнили их с представителями тех же профессий, у которых не было проблем с начальством.
Оказалось, что те, кто совершал проступки на работе, в два раза чаще оплачивали счет на сайте знакомств для женатых. Психологи объяснили это тем, что поведение людей на работе тесно связано с их поведением в личной жизни.
В сентябре пользователи Twitter рассказали о верных признаках измены партнера. По их мнению, один из главных пунктов — половина начинает заботиться о внешнем виде.