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10:06 (мск), источник: РИА Новости

Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал, куда туристы могут поехать вместо турецкого курорта Анталья, где отели приостановили продажи из-за слишком высокого спроса. Свои предложения он озвучил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Источник: РИА Новости
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По его словам, с Турцией по цене, инфраструктуре и погоде сравнимо все Средиземноморье. В первую очередь, он посоветовал россиянам отправиться на Кипр, а также в Балканские страны.

Кроме того, Барзыкин отметил в качестве альтернативы Италию, Грецию, Юго-Восточную Азию и Доминикану.

Ранее стало известно, что в рейтинге самых перегруженных туристами мест турецкая Анталья занимает 16 позицию, опережая Токио, Дубай и Стамбул. Лидерами рейтинга оказались остров Пхукет в Таиланде и Пальма-де-Мальорка в Испании.

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