10:06 (мск), источник: РИА Новости
Российским туристам предложили альтернативу отдыху в Турции
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости.
По его словам, с Турцией по цене, инфраструктуре и погоде сравнимо все Средиземноморье. В первую очередь, он посоветовал россиянам отправиться на Кипр, а также в Балканские страны.
Кроме того, Барзыкин отметил в качестве альтернативы Италию, Грецию,
Ранее стало известно, что в рейтинге самых перегруженных туристами мест турецкая Анталья занимает 16 позицию, опережая Токио, Дубай и Стамбул. Лидерами рейтинга оказались остров Пхукет в Таиланде и