10:31 (мск), источник: РИА Новости
Johnson & Johnson выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Жюри присяжных в Филадельфии обязало американскую компанию Johnson & Johnson выплатить восемь миллиардов долларов в качестве компенсации жителю Мэриленда, который подал иск на компанию в связи с тем, что она должным образом не предупреждала клиентов о побочных эффектах и рисках при применении антипсихотического препарата Risperdal, с сообщает издание Wall Street Journal.