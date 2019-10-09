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06:29 (мск), источник: Lenta.Ru

Тимати прокомментировал свою победу над L’One в суде

Тимати прокомментировал свою победу в суде над рэпером Леваном Горозией, известным как L’One. Интервью с главой компании Black Star опубликовал Telegram-канал Super.ru.

Источник: РИА "Новости"

По словам Тимати, ему неинтересно, что ответит певец на решение суда. Однако артист выразил готовность поговорить с исполнителем, если тот сам захочет этого.

Также Тимати ответил на вопрос, потребует ли он от певца сменить ник в Instagram. «Любое упоминание L’One теперь будет незаконным, к тому же он говорил публично, что это имя ему больше не нужно», — сказал рэпер и удивился тому, что Горозия еще не сменил название аккаунта.

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Тимати также рассказал, что считает решение суда справедливым, так как их позиция была подкреплена «юридическими доказательствами».

Ранее сообщалось, что лейбл Тимати Black Star выиграл суд у L’One. За лейблом остались права не только на имя и музыку рэпера, но и на его клипы.

11 июня L’One объявил об уходе с лейбла и обвинил бывших коллег в попытке отобрать у него песни и имя. Артист добавил, что не позволит затыкать себе рот, и назвал себя неуязвимым, потому что ему нечего терять. Также певец уточнил, что за семь лет написал 157 треков для лейбла.

В июле певец рассказал, что еще два года назад собирался уйти из компании Тимати. Тогда уход стоил бы ему 170 миллионов рублей.

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