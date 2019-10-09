Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

10:48 (мск), источник: Известия
Алашкевич приняли в Иркутское областное государственное учреждение культуры
В музее заявили, что утвердили Алашкевич на этот пост «согласно ее профессиональным качествам и опыту».
В августе в Сети появилась скандальная запись, на которой женщина, предположительно Алашкевич, называет пострадавших от паводков быдлом и бичевней, нелицеприятно высказывается об их внешнем виде и заявляет, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву».
Сначала Алашкевич назвала запись подделкой, однако дважды экспертиза подтверждала подлинность аудиофайла. Позднее чиновница признала, что голос на записи принадлежит ей и написала заявление об увольнении. Алашкевич объяснила, что записанные фразы были адресованы недобросовестным гражданам и вырваны из контекста.