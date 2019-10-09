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12:31 (мск), источник: Daily Storm

Номера для спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой нашли в открытом доступе

Всего журналисты обнаружили более сотни номеров для высших чиновников и руководителей регионов.

Источник: Агентство «Москва»

Номера спецсвязи начальника Следственного комитета Александра Бастрыкина, председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и официального представителя МВД Ирины Волк обнаружила в открытом доступе «Медуза». Всего издание нашло более сотни номеров для высших чиновников и руководителей регионов на сайте «Госзакупки».

На «Госзакупках» размещены десятки договоров, заключенных между управлением правительственной связи (УПрС) службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России (ФСО) — и ведомством, которому требуются услуги спецсвязи.

Среди найденным в открытом доступе номеров — контакты для спецсвязи руководителей Следственного комитета, региональных управлений МВД, воинских частей, Минюста, Центризбиркома, генпрокуратуры и региональных администраций.

Номера, выделяемые службой спецсвязи, не имеют привязки к конкретному чиновнику и выделяются на должность, а не на лицо, пишет издание.
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Сотрудник получает выделенный номер и специальный телефон с шифрованием, который никому нельзя передавать. Источники портала рассказали, что высокопоставленные клиенты не любят пользоваться спецсвязью и опасаются прослушки от «своих». «Ты вступаешь в должность — тебе выдают все положенные по должности вещи: удостоверение, ключи, в том числе и спецсвязь. Так как это бюджетные средства, в твои личные вещи ничего “специального” не вставят. Выдадут или служебный телефон, или телефон с симкартой. Такие телефоны, как я уже говорил, в столе на работе хранят. Чинуши их боятся как огня», — рассказал собеседник.

Эти телефоны сотрудники ведомств передают помощникам, а иногда и посторонним людям, пишет издание. Так, закрепленный за председателем правительства номер определяется в приложении GetContact как «Пом Гамидова Саша» (вероятно, помощник Абдусамада Гамидова — экс-премьера Дагестана, сейчас находящегося под следствием по делу о мошенничестве в особо крупном размере). Записанный на командующего войсками Центрального округа Росгвардии номер, определился в приложении GetContact как некая Злата, к нему привязан аккаунт 23-летней москвички в соцсети «В контакте».

«Медуза» проверила несколько десятков номеров из найденных в открытом доступе — они оказались отключены. Телефон, который должен принадлежать Элле Памфиловой, был включен, но на звонок никто не ответил.

Мария Поздеева

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