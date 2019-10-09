12:31 (мск), источник: Daily Storm
Номера для спецсвязи Бастрыкина и Памфиловой нашли в открытом доступе
Всего журналисты обнаружили более сотни номеров для высших чиновников и руководителей регионов.
Номера спецсвязи начальника Следственного комитета Александра Бастрыкина, председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой и официального представителя МВД Ирины Волк обнаружила в открытом доступе «Медуза». Всего издание нашло более сотни номеров для высших чиновников и руководителей регионов на сайте «Госзакупки».
На «Госзакупках» размещены десятки договоров, заключенных между управлением правительственной связи (УПрС) службы специальной связи и информации Федеральной службы охраны России (ФСО) — и ведомством, которому требуются услуги спецсвязи.
Среди найденным в открытом доступе номеров — контакты для спецсвязи руководителей Следственного комитета, региональных управлений МВД, воинских частей, Минюста, Центризбиркома, генпрокуратуры и региональных администраций.
Сотрудник получает выделенный номер и специальный телефон с шифрованием, который никому нельзя передавать. Источники портала рассказали, что высокопоставленные клиенты не любят пользоваться спецсвязью и опасаются прослушки от «своих». «Ты вступаешь в должность — тебе выдают все положенные по должности вещи: удостоверение, ключи, в том числе и спецсвязь. Так как это бюджетные средства, в твои личные вещи ничего “специального” не вставят. Выдадут или служебный телефон, или телефон с симкартой. Такие телефоны, как я уже говорил, в столе на работе хранят. Чинуши их боятся как огня», — рассказал собеседник.
Эти телефоны сотрудники ведомств передают помощникам, а иногда и посторонним людям, пишет издание. Так, закрепленный за председателем правительства номер определяется в приложении GetContact как «Пом Гамидова Саша» (вероятно, помощник Абдусамада Гамидова —
«Медуза» проверила несколько десятков номеров из найденных в открытом доступе — они оказались отключены. Телефон, который должен принадлежать Элле Памфиловой, был включен, но на звонок никто не ответил.
Мария Поздеева