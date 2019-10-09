Выросла доля россиян, постоянно живущих в стрессе

С 52% до 35% сократилось число тех, кто иногда сталкивается с неприятностями и стрессами. О том, что часто или постоянно сталкиваются со стрессами говорят преимущественно женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%), о том, что редко или никогда не испытывают стресс чаще говорят мужчины (48%).
58% респондентов в стрессовой ситуации предпочтут попросить о помощи, 42% сказали, что будут справляться самостоятельно.
В стрессовых ситуациях 9% опрошенных стараются успокоиться и думать о хорошем, столько же анализируют ситуацию и ищут выход, 7% принимают успокоительное. По 6% стараются снять стресс с помощью спорта или смены обстановки, по 5% предпочитают алкоголь и обсуждение проблемы с близкими.
На вопрос, что бы респонденты посоветовали другу, попавшему в стрессовую ситуацию, для снятия напряжения, они чаще всего отвечали: «Проанализировать ситуацию, найти из нее выход, не рубить сплеча» (10%). 9% советуют обсудить проблему с близкими, по 6% — успокоиться или отвлечься. Еще 6% готовы предложить собственную помощь в обсуждении ситуации и поддержке.