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13:29 (мск), источник: Интерфакс

Выросла доля россиян, постоянно живущих в стрессе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU — В России с 2010 года с 29% до 40% выросла доля населения, которая испытывает стресс редко или никогда, при этом доля тех, кто живет в постоянном стрессе выросла с 3% до 8%. Это показал опрос ВЦИОМа, проведенный по телефону среди 1600 человек. Последнее исследование проводилось 6 октября 2019 года.

Источник: AP 2019

С 52% до 35% сократилось число тех, кто иногда сталкивается с неприятностями и стрессами. О том, что часто или постоянно сталкиваются со стрессами говорят преимущественно женщины (29%) и молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (29%), о том, что редко или никогда не испытывают стресс чаще говорят мужчины (48%).

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58% респондентов в стрессовой ситуации предпочтут попросить о помощи, 42% сказали, что будут справляться самостоятельно.

В стрессовых ситуациях 9% опрошенных стараются успокоиться и думать о хорошем, столько же анализируют ситуацию и ищут выход, 7% принимают успокоительное. По 6% стараются снять стресс с помощью спорта или смены обстановки, по 5% предпочитают алкоголь и обсуждение проблемы с близкими.

На вопрос, что бы респонденты посоветовали другу, попавшему в стрессовую ситуацию, для снятия напряжения, они чаще всего отвечали: «Проанализировать ситуацию, найти из нее выход, не рубить сплеча» (10%). 9% советуют обсудить проблему с близкими, по 6% — успокоиться или отвлечься. Еще 6% готовы предложить собственную помощь в обсуждении ситуации и поддержке.

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