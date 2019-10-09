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14:03 (мск), источник: Lenta.Ru

В популярности голых щиколоток и бороды увидели влияние мусульман

Историк моды Александр Васильев объяснил популярность бороды и голых щиколоток в России распространенностью ислама. Его слова передает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 9 октября.

Источник: РИА "Новости"

По мнению Васильева, оба тренда будут поддерживаться в стране еще как минимум десятилетие, поскольку сегодня ислам, как и другие ортодоксальные религии, без бороды немыслим. Историк назвал это время «бородатыми годами».

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Кроме того, воздействие ислама он видит и в моде на оголенные щиколотки. «Носки ислам не употребляет. Намаз пять раз в день, надо мыть ноги. И на мокрые ноги носки нельзя натянуть, поэтому в исламских странах носки очень редко встречаются», — пояснил Васильев и заключил, что подвернутые брюки и борода — это влияние ислама.

В сентябре 2018 года иностранные эксперты моды тоже сделали предположения насчет судьбы оголяющих щиколотки джинсов. «Однажды это закончится. Многие обрезают штаны на лето, чтобы носить их с кроссовками. Так легче. Зимой это прекратится, но следующим летом все снова будут подворачивать брюки. Покупатели консервативны, поэтому тренд уйдет не так быстро», — считает одна из них, стилистка Марика Пейдж.

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