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12:09 (мск), источник: ТАСС

Памела Андерсон поблагодарила Путина за освобождение косаток и белух

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/ — По словам актрисы, защита китообразных может по праву стать заслугой России.

Источник: AFP 2019

Голливудская актриса и зоозащитница Памела Андерсон выразила президенту России Владимиру Путину благодарность за решение освободить косаток и белух из бухты Средней и выпустить их в естественную среду обитания.

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Письмо Андерсон и его перевод на русский язык предоставила журналистам в среду коалиция общественных организаций «Свободу косаткам и белухам».

«Я хотела бы поблагодарить вас за смелое решение освободить китов и косаток, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой. Переселение животных уже началось, и я выражаю вам мою признательность за то, что вы взяли на себя обязательство освободить оставшихся 75 китов и не допустить отлов живых вольных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году», — говорится в тексте письма.

По словам актрисы, отлов — это большой стресс, который в долгосрочной перспективе приведет к снижению численности этих животных.

Если все дельфины и киты будут на воле в океане, а не в заключении ради забавы, защита китообразных станет по праву заслугой России.
Памела Андерсон

С лета 2018 года в бухте Средней в Приморском крае содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. По данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов. В июне животных постепенно начали перевозить на север Хабаровского края для выпуска в естественную среду обитания. В Средней сейчас остается 61 белуха.

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