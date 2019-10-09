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12:56 (мск), источник: РИА Новости

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии

СТОКГОЛЬМ, 9 окт — РИА Новости. Джон Гуденаф, Стенли Уиттингхем и Акира Йошино стали лауреатами Нобелевской премии в области химии за 2019 год за разработку литий-ионных батарей.

Источник: Nobel Prize

«Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков, также в электроавтомобилях. Они могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников от солнца и ветра», — заявили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук.

В последние годы эксперты неоднократно предсказывали присуждение Нобелевской премии разработчикам литий-ионных аккумуляторов.

Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря, в день смерти шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833−1896).

Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет девять миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).

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Источник:©Аргументы и факты
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