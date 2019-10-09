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13:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Загадочный разлив нефти загрязнил 130 пляжей в Бразилии

Виновника катастрофы пока не называют.

Не менее 130 пляжей, а также мангровые рощи на северо-востоке Бразилии загрязнены нефтяными сгустками неизвестного происхождения, сообщает AFP.

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Следы разлива нефти начали замечать в регионе в начале сентября. Их количество на отрезке длиной 2 тысячи км возрастает с каждым днем. Специальные службы уже убрали более 100 тонн нефти с побережья.

Группа экологов Tamar, занимающаяся защитой морских черепах, назвала этот случай «самой страшной экологической трагедией», с которой она столкнулась с момента своего образования в 1980 году.
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Источник загрязнения до сих пор официально не установлен. В понедельник газета Folha de S.Paulo со ссылкой на секретный отчет бразильской нефтегазовой компании Petrobras сообщила, что нефть может иметь венесуэльское происхождение.

Ранее на основе биохимического анализа в Petrobras заявили, что нефть с пляжей отличается от добываемой в Бразилии и импортируемой страной из-за рубежа.

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что у властей есть подозрения относительно виновника загрязнения.

По данным экологов, на восстановление хрупкой экосистемы региона с мангровыми зарослями, скалистыми бухтами и коралловыми рифами могут уйти годы. Разлив нанес ущерб не только флоре и фауне региона, но и туризму. Отрасль уже ощутила существенный отток туристов.

Анна Лысенко

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