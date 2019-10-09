На речь Греты Тунберг наложили популярную песню Fatboy Slim. Получилось, будто так и было задумано

Британский диджей Норман Кук, известный как Fatboy Slim, наложил на речь шведской школьницы Греты Тунберг с саммита ООН хит 1998 года Right Here, Right Now — Тунберг в своей речи также использовала фразу «Здесь и сейчас», ее слова идеально легли на мелодию. Получившуюся композицию диджей воспроизвел на своем концерте 4 октября в английском городе Гейтсхед.
Кук не первый заметил, что слова Греты идеально ложатся на песню Right Here, Right Now. В сентябре на это обратил внимание музыкант Дэвид Скотт из группы The Kiffness. Именно он выложил микс у себя в твиттере, и его репостнул Норман Кук.
Грета Тунберг ― 16-летняя экоактивистка из Швеции, которая отказалась ходить в школу по пятницам в знак протеста против бездействия властей по вопросам изменения климата. В сентябре Грета выступила с эмоциональной речью на климатическом саммите ООН, где обвинила лидеров разных стран в том, что они лишают будущего ее поколение, не предпринимая ничего, чтобы остановить глобальное потепление.
Грета номинирована на Нобелевскую премию мира.