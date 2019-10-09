Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пить или не пить?Что нужно знать о воде из-под крана
Фоторепортажи
16Световое шоу и танцовщицы на крыше: как «Мулен Руж» отметил юбилей
6Фотограф сделал необычные снимки «тишины»
13:41 (мск), источник: Esquire

На речь Греты Тунберг наложили популярную песню Fatboy Slim. Получилось, будто так и было задумано

Послушайте, как звучит хит Right Here, Right Now в исполнении Греты Тунберг (в своем выступлении на саммите ООН она также использовала фразу «Здесь и сейчас»).

Источник: Reuters

Британский диджей Норман Кук, известный как Fatboy Slim, наложил на речь шведской школьницы Греты Тунберг с саммита ООН хит 1998 года Right Here, Right Now — Тунберг в своей речи также использовала фразу «Здесь и сейчас», ее слова идеально легли на мелодию. Получившуюся композицию диджей воспроизвел на своем концерте 4 октября в английском городе Гейтсхед.

Кук не первый заметил, что слова Греты идеально ложатся на песню Right Here, Right Now. В сентябре на это обратил внимание музыкант Дэвид Скотт из группы The Kiffness. Именно он выложил микс у себя в твиттере, и его репостнул Норман Кук.

Грета Тунберг ― 16-летняя экоактивистка из Швеции, которая отказалась ходить в школу по пятницам в знак протеста против бездействия властей по вопросам изменения климата. В сентябре Грета выступила с эмоциональной речью на климатическом саммите ООН, где обвинила лидеров разных стран в том, что они лишают будущего ее поколение, не предпринимая ничего, чтобы остановить глобальное потепление.

Во время загрузки произошла ошибка.

Грета номинирована на Нобелевскую премию мира.

Читайте также
 Правила жизни Тома Йорка
Правила жизни Анны Политковской
В Стокгольме объявили лауреатов Нобелевской премии по химии
Россиянам предложили альтернативу отдыху в Турции
Зарплата в Москве вдвое превысила среднюю по стране
J&J выплатит $8 миллиардов мужчине, у которого выросла грудь
В Сети показали самые невероятные снимки воды (фото)
«Летающий танк» Ми-35 снес трибуны на параде (видео)
В Африке обнаружены крупные паразиты
Здоровье
Установлено, кто помешал спасти актера Дмитрия Марьянова Следствие считает, что актеру не оказали своевременную помощь из-за сопротивления директора реабилитационного центра.
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Появилась долгожданная версия Lada Vesta (фото) Бестселлер получил автоматическую коробку передач от «Иксрея» в комплекте со 113-сильным двигателем
Кино
Дочь Волочковой, Водонаева, Бледанс на премьере комедии в Москве Сарик Андреасян представил свой новый фильм «Девушки бывают разные»
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Популярные темы на «Детях»
Остров Кенгуру и 12 Апостолов, Австралия 418
Пришло время моего негодования ) 227
идеальные джинсы 134
Настаивать или не лезть в "душу"? 127
Леди
Елена Летучая и внучка Грейс Келли на вечеринке в Монте-Карло Звезда показала, какой наряд выбрала для вечеринки в Монако.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь