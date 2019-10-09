13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети показали самые невероятные снимки воды (фото)
Фотоконкурс AGORA подвел итоги.
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Фотоконкурс AGORA подвел итоги.
Лучшей фотографией воды 2019 года по версии конкурса от AGORA признана работа «Приливы» британца Ли Мамфорда, который живет и работает в Гонконге.
По словам жюри, эта фотография «стала настоящей сенсацией». На снимке — живописные волны, снятые в окрестностях Сиднея с помощью дрона.
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Анна Лысенко