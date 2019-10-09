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13:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Сети показали самые невероятные снимки воды (фото)

Фотоконкурс AGORA подвел итоги.

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фотография
51
фотография
51
фотография

Лучшей фотографией воды 2019 года по версии конкурса от AGORA признана работа «Приливы» британца Ли Мамфорда, который живет и работает в Гонконге.

По словам жюри, эта фотография «стала настоящей сенсацией». На снимке — живописные волны, снятые в окрестностях Сиднея с помощью дрона.

Кроме снимка-победителя, в AGORA представили также 50 работ-финалистов. Их отобрали среди почти 17 тысяч снимков от фотографов со всего мира.

Анна Лысенко

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