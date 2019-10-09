14:43 (мск), источник: ТАСС Наука
Загрязнение воздуха обвинили в угрозе облысения
Мелкие загрязняющие частицы негативно влияют на белки, которые отвечают за рост и упругость наших волос.
ЛОНДОН, 9 октября. /ТАСС/. Высокий уровень загрязнения воздуха существенно повышает риск выпадения волос и в конечном итоге может даже привести к облысению. К такому выводу пришла группа корейских ученых, которые рассказали о результатах своего исследования на 28-м конгрессе Европейской академии дерматологии и венерологии (EADV). Кратко об этом сообщила газета Independent.
Специалисты предположили, что находящиеся в воздухе загрязняющие частицы негативно влияют на волосы человека, снижая количество четырех основных белков, которые отвечают за их рост и упругость. Для подтверждения своей гипотезы они воздействовали на волосяные фолликулы разными концентрациями частиц пыли диаметром 10 мкм и мельчайших частиц дизельного топлива, а затем провели химический анализ клеток.
Результаты показали, что уровень
«Когда на волосяные фолликулы действовали обычные загрязнители воздуха, которые попали в атмосферу
Предыдущие исследования доказали, что грязный воздух оказывает негативное влияние и на психическое здоровье человека, он может быть связан с развитием депрессии и биполярного расстройства личности. Специалисты из Чикагского университета (США) выяснили, что у американцев, которые живут в местах с наиболее низким качеством воздуха, риск возникновения биполярного расстройства повышался на 27%, а вероятность развития депрессии — на 6%. При этом, как подчеркивают ученые, они учли такие факторы, как возраст, пол и средний размер дохода, оказывающие воздействие на эмоциональное состояние человека.