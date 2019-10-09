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15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Говорящий» по-немецки ворон попал на видео

Он повторяет фразу «мой дорогой».

У живущего в немецком зоопарке ручного ворона обнаружился особый талант.

Освоившись на заднем дворе, птица не отходит ни на шаг от сотрудников. Она прислушивается к их речи и затем повторяет понравившиеся слова.

Любимая фраза способного ворона «mein schätzchen», что означает «мой дорогой».

Во время загрузки произошла ошибка.

Молодую птицу нашли не так давно со сломанным крылом. Он «заговорил» по-немецки, пока проходил лечение. Ворона в зоопарке на нагорье Айфель заметил фотограф дикой природы Лотар Ленц.

Вороны, сойки и сороки известны своей способностью имитировать звуки животных и людей.

Анна Лысенко

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