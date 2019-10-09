15:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Говорящий» по-немецки ворон попал на видео
Он повторяет фразу «мой дорогой».
У живущего в немецком зоопарке ручного ворона обнаружился особый талант.
Освоившись на заднем дворе, птица не отходит ни на шаг от сотрудников. Она прислушивается к их речи и затем повторяет понравившиеся слова.
Любимая фраза способного ворона «mein schätzchen», что означает «мой дорогой».
Молодую птицу нашли не так давно со сломанным крылом. Он «заговорил»
Вороны, сойки и сороки известны своей способностью имитировать звуки животных и людей.
Анна Лысенко