15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Датские чиновники выкупили из цирка слониху и ее лучшего друга верблюда
Верблюду повезло «за компанию».
В начале октября
Слоны Рамболина, Лара, Джангла и Дженни были выкуплены из цирка «Даннеброг» в соответствии с законом о запрете на выступления экзотических животных.
Али и слониха Рамболина неразлучные друзья, а потому животные тяжело бы перенесли разлуку. Об этой парочке некоторое время назад даже был снят документальный фильм.
Сообщается, что животные обошлись правительству Дании примерно в 1,6 миллиона долларов. Слоны и верблюд продолжат жить в цирке, но выступать больше не будут.
Екатерина Гура