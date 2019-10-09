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15:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Датские чиновники выкупили из цирка слониху и ее лучшего друга верблюда

Верблюду повезло «за компанию».

В начале октября премьер-министр Дании Метте Фредериксен отчитывалась перед депутатами о расходах из госбюджета. Одной из статей расходов стала покупка четырех слонов.

Слоны Рамболина, Лара, Джангла и Дженни были выкуплены из цирка «Даннеброг» в соответствии с законом о запрете на выступления экзотических животных.

Выступая перед депутатами, Фредериксен уточнила, что вместе со слонами пришлось выкупить и верблюда по кличке Али.

Али и слониха Рамболина неразлучные друзья, а потому животные тяжело бы перенесли разлуку. Об этой парочке некоторое время назад даже был снят документальный фильм.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сообщается, что животные обошлись правительству Дании примерно в 1,6 миллиона долларов. Слоны и верблюд продолжат жить в цирке, но выступать больше не будут.

Екатерина Гура

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