16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница создает абсурдные предметы, соединяя несовместимые вещи (фото)
Неожиданные, но уместные сочетания.
Британская художница Ванесса Маккаун создала аккаунт, в котором публикует свои сюрреалистические натюрморты. Девушка работает в сфере дизайна и иллюстрации уже несколько лет.
Она создала несколько изображений, на которых совместила абсолютно разные предметы в одно целое. И это настолько понравилось ей и ее подписчикам, что Ванесса решила продолжить.
Так, благодаря ее стараниям и фантазии на свет появились тапочки из хлеба, «вафельная» теннисная ракетка, баклажан из воздушного шарика и много других неожиданных вещей.
Екатерина Гура