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16:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница создает абсурдные предметы, соединяя несовместимые вещи (фото)

Неожиданные, но уместные сочетания.

Британская художница Ванесса Маккаун создала аккаунт, в котором публикует свои сюрреалистические натюрморты. Девушка работает в сфере дизайна и иллюстрации уже несколько лет.

Она создала несколько изображений, на которых совместила абсолютно разные предметы в одно целое. И это настолько понравилось ей и ее подписчикам, что Ванесса решила продолжить.

Так, благодаря ее стараниям и фантазии на свет появились тапочки из хлеба, «вафельная» теннисная ракетка, баклажан из воздушного шарика и много других неожиданных вещей.

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Екатерина Гура

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