17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американка превратилась в «живую Барби» без пластических операций (фото)
Удивительное сходство.
Марсела Иглессиас из
О превращении в копию куклы Марсела мечтала с самого детства. Она призналась, что мама отказывалась покупать ей Барби и тем самым лишь усиливала любовь дочери к кукле.
В 14 лет Марсела перекрасила свои темные волосы в блонд и больше никогда этот цвет не меняла, пишет Daily Mail.
Выйдя замуж, она переехала в
Самое интересное, что муж и сын полностью поддерживают Марселу. А супруг Стивен даже лег под нож хирурга, чтобы больше походить на Кена и соответствовать жене.
По признанию Марселы, на ежедневное превращение в Барби у нее уходит всего 40 минут, и большую часть этого времени занимает особый макияж.
Екатерина Гура