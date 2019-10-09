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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка превратилась в «живую Барби» без пластических операций (фото)

Удивительное сходство.

Марсела Иглессиас из Лос-Анджелеса сейчас известна как «живая Барби». Она ведет блог в Instagram (на него подписаны более 170 тысяч человек), поет песни, снимается в шоу на ТВ и владеет собственным модельным агентством.

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О превращении в копию куклы Марсела мечтала с самого детства. Она призналась, что мама отказывалась покупать ей Барби и тем самым лишь усиливала любовь дочери к кукле.

В 14 лет Марсела перекрасила свои темные волосы в блонд и больше никогда этот цвет не меняла, пишет Daily Mail.

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Выйдя замуж, она переехала в Лос-Анджелес вместе с супругом и там продолжила свое превращение в Барби. Несмотря на поразительное сходство с куклой, Марсела уверяет, что никогда не делала пластических операций, так как ужасно боится докторов. Выглядеть как Барби ей помогает макияж, яркая одежда, парики, инъекции ботокса и регулярные тренировки в спортзале.

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Самое интересное, что муж и сын полностью поддерживают Марселу. А супруг Стивен даже лег под нож хирурга, чтобы больше походить на Кена и соответствовать жене.

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По признанию Марселы, на ежедневное превращение в Барби у нее уходит всего 40 минут, и большую часть этого времени занимает особый макияж.

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Екатерина Гура

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