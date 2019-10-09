17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Похожий на болгарский перец осьминог попал на видео
Очень необычный обитатель Тихого океана.
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Очень необычный обитатель Тихого океана.
Ученые с исследовательского судна «Наутилус» заметили в Тихом океане необычного
Красочное существо принадлежит к семейству Cirroteuthidae. Его щупальца соединены своеобразными перепонками, благодаря чему студенистое тело осьминога напоминает купол. По бокам у животного два весловидных плавника.
Осьминога заметили на глубине 400 метров недалеко от Республики Кирибати.
Анна Лысенко