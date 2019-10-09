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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Осенний» пешеходный переход появился в Екатеринбурге (фото)

Креативной зеброй восхищаются пользователи со всего мира.

По-настоящему осенний переход появился на улице Стачек в Екатеринбурге в конце сентября. Зебра, от которой отрываются осенние листья, разлетаясь во все стороны, сразу привлекла внимание местных жителей.

Сначала фото креативного перехода опубликовали в местных пабликах в соцсетях, а затем снимки попали на международный ресурс Reddit, откуда перекочевали в Twitter.

Пользователи соцсетей отметили творческий подход россиян и пошутили над кленовыми листьями, являющимися национальным символом Канады.

Екатерина Гура

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