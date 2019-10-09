17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Осенний» пешеходный переход появился в Екатеринбурге (фото)
Креативной зеброй восхищаются пользователи со всего мира.
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Креативной зеброй восхищаются пользователи со всего мира.
Сначала фото креативного перехода опубликовали в местных пабликах в соцсетях, а затем снимки попали на международный ресурс Reddit, откуда перекочевали в Twitter.
Autumn pedestrian crossing in Yekaterinburg, Russia #pics pic.twitter.com/kRLGeCKpoW— The Best Pictures (@BeautifuImages) October 7, 2019
Пользователи соцсетей отметили творческий подход россиян и пошутили над кленовыми листьями, являющимися национальным символом Канады.
Екатерина Гура