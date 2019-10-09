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18:46 (мск), источник: BFM.ru

Шнуров написал стих об отдыхе Путина и Шойгу в тайге

Музыкант с иронией пишет о министре обороны и десятке офицеров, которые не вошли в кадр.

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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение об отдыхе президента Владимира Путина в тайге. Свое произведение музыкант опубликовал на странице в Instagram под своей фотографией у водоема с удочкой.

Шнуров с иронией пишет о министре обороны Сергее Шойгу и десятке офицеров, которые не вошли в кадр, о съемочной группе, спрятавшихся в канаве сотрудниках Федеральной службы охраны.

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36
фотографий
36
фотографий

Седьмого октября президент России Владимир Путин отметил 67-летие. В канун праздника он отдохнул в сибирской тайге, где, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, «наслаждался природой». Компанию президенту составил глава Минобороны Сергей Шойгу.

Представитель Кремля на стал отвечать на вопрос «Газеты.ру» о том, правдоподобно ли Шнуров описал досуг российского лидера. «Поэт имеет право на свое видение», — сказал Песков.

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