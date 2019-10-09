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20:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подписчики высмеяли огромное помолвочное кольцо популярного блогера

Молодой человек готовил возлюбленной предложение семь дней.

Популярный блогер и предприниматель Дхар Манн и его подруга Лора Джи опубликовали в соцсетях подробный фотоотчет о своей помолвке. Молодые люди, известные своим трэвел-блогом, встречаются уже несколько лет, а потому их подписчики с нетерпением ждали долгожданной помолвки. И блогеры их не разочаровали.

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Манн рассказал, что хотел сделать предложение незабываемым, а потому сильно постарался. Лора догадывалась, что возлюбленный намерен задать ей тот самый вопрос, и мужчине пришлось организовать семидневное путешествие, полное сюрпризов, чтобы любимая не догадалась, когда именно стоит ждать предложения. Началось все в Лос-Анджелесе, а закончилось в Париже, где Манн арендовал частную террасу с видом на Эйфелеву башню. Там влюбленных ждали скрипачи, фотограф, свечи и ужин, пишет Mirror.

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О таком предложении наверняка мечтает каждая девушка, а потому подписчики принялись писать восхищенные комментарии под фото и поздравлять влюбленных. Но затем случилось интересное. Лора опубликовала в Instagram свое помолвочное кольцо, которое вызвало неожиданную реакцию подписчиков. Кольцо оказалось таким огромным, что многие принялись шутить над его весом и размером. Подписчики предупредили Лору, что такое громоздкое украшение может быть опасно для ее пальцев.

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Екатерина Гура

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