20:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подписчики высмеяли огромное помолвочное кольцо популярного блогера
Молодой человек готовил возлюбленной предложение семь дней.
Популярный блогер и предприниматель Дхар Манн и его подруга Лора Джи опубликовали в соцсетях подробный фотоотчет о своей помолвке. Молодые люди, известные своим
Манн рассказал, что хотел сделать предложение незабываемым, а потому сильно постарался. Лора догадывалась, что возлюбленный намерен задать ей тот самый вопрос, и мужчине пришлось организовать семидневное путешествие, полное сюрпризов, чтобы любимая не догадалась, когда именно стоит ждать предложения. Началось все в
О таком предложении наверняка мечтает каждая девушка, а потому подписчики принялись писать восхищенные комментарии под фото и поздравлять влюбленных. Но затем случилось интересное. Лора опубликовала в Instagram свое помолвочное кольцо, которое вызвало неожиданную реакцию подписчиков. Кольцо оказалось таким огромным, что многие принялись шутить над его весом и размером. Подписчики предупредили Лору, что такое громоздкое украшение может быть опасно для ее пальцев.
Екатерина Гура