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01:09 (мск), источник: Коммерсантъ

Минюст намерен ужесточить ответственность за неуплату алиментов

Минюст планирует ужесточить наказание за неуплату алиментов, сообщается на сайте ведомства. Сейчас должники, которые неоднократно без уважительной причины не перечисляли деньги в положенное время, могут избежать уголовной ответственности, если они время от времени (нерегулярно) перечисляли несущественные выплаты, размер которых ниже установленного.

Минюст работает над законопроектом, который такую возможность исключает.

Ведомство уточняет, что под «неоднократной» неуплатой алиментов понимается ситуация, когда человек, которого уже привлекли ранее к административной ответственности, снова не перечислил средства без уважительной причины.

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«Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту прав и законных интересов несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, и нетрудоспособных родителей, исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников, а также будет способствовать повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, в феврале текущего года глава Минюста Александр Коновалов предложил законодательно обязать родителей выплачивать алименты своим совершеннолетним детям, пока те получают высшее образование. По его мнению, нужно материально поддерживать студентов, которые обучаются очно.

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