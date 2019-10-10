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12:35 (мск), источник: ТАСС

Эксперты выяснили, на чем больше всего экономят россияне

Из-за нехватки денег респонденты чаще экономили на отдыхе, развлечениях и медицине.

Источник: Vladvictoria/СС0

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Порядка 46% опрошенных аналитическим центром НАФИ россиян отказываются от отпусков из-за нехватки денег, 29% экономят на посещении театров и кино, 27% — на лечении. Результаты опроса имеются в распоряжении ТАСС.

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«Из-за нехватки денег россияне чаще экономили на отдыхе: об этом сказали 46% опрошенных», — говорится в исследовании. Согласно результатам опроса, больше четверти респондентов (29%) отказываются ради экономии от посещения театров и кино, 27% экономят на лечении и здоровье. При этом доля тех, кто экономит на медицине, выросла с 2015 года на 5%.

Также каждый четвертый (24%) готов отказаться от поездок к родственникам и друзьям, каждый пятый (21%) — от покупки необходимой одежды и обуви, 18% готовы отказаться от действительно необходимых семье предметов домашнего обихода.

Отмечается, что число россиян, готовых экономить на образовании для себя и своих детей, увеличилось за четыре года. «В 2015 году об экономии на образовании для детей и взрослых членов семьи говорили по 6% россиян, в 2018 году — по 4%, а в 2019 году — по 10% и 9% соответственно», — рассказали в НАФИ.

Опрос проводился в августе 2019 года среди 1,6 тыс. человек старше 18 лет в 52 регионах России. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

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