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10:58 (мск), источник: Популярная механика

Свиньи впервые замечены за использованием орудий

Ученые обнаружили, что висайские бородавчатые свиньи, обитающие в зоопарке в Париже, могут выкапывать ямки для гнезд с помощью палок и коры. Это первый случай детектирования у свиней умения использовать орудия.

Как известно, орудия могут использовать не только люди — такую способность обнаруживали также, в частности, у обезьян, у воронов, у дельфинов. В новом же исследовании сообщается о первом детектировании такой способности у свиней — у висайских бородавчатых свиней (Sus cebifrons), живущих в зоопарке при Ботаническом саде Парижа.

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Известно, что в преддверии опороса свиньи могут выкапывать с помощью рыла ямки для гнезд, где будут выводить детенышей.

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Изученные же в новой работе свиньи создавали гнезда в том числе и при помощи инструментов — кусков коры и палок; специалисты описали такое поведение на основе наблюдений за семьей висайских бородавчатых свиней, включающей самца, самку и их двух дочерей, в 2015—2017 гг. (как было замечено, инструменты использовались только в целях создания гнезда перед опоросом).

Пользуются ли дикие висайские бородавчатые свиньи орудиями труда, ученые не знают; данный вид (его относят к вымирающим) в дикой природе изучен слабо.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Mammalian Biology.

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