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12:20 (мск), источник: Lenta.Ru

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Корреспондент телеканала NBC Кортни Кьюб (Courtney Kube) находилась в прямом эфире и рассказывала о текущей ситуации в Сирии, когда неожиданно ее выступление прервал родной сын.

Канал опубликовал фрагмент в своем Twitter-аккаунте.

Кьюб рассказывала о ситуации на границе Сирии и Турции. Она заявила, что Анкара хочет воспрепятствовать закреплению курдов на северных территориях Сирии. В этот момент в студии появился сын журналистки.

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Мальчик оказался в кадре и успел приобнять мать во время ее комментария. Заметив ребенка, Кьюб ненадолго прервалась. «Извините, тут мои дети», — сообщила корреспондент. Она улыбнулась и отметила, что это действительно прямой эфир.

Трансляция из студии сменилась на карту местности, на которой были показаны Турция и Сирия, а также территория, контролируемая курдами. Кьюб вскоре продолжила свое выступление и через несколько секунд снова оказалась в телеэфире.

В соцсетях многие поддержали журналистку за то, что она взяла детей с собой на работу. Один из сотрудников телеканала подчеркнул, что Кьюб из-за ситуации на границе Сирии была на работе поздно ночью и рано утром, комментируя ситуацию в эфире.

Также юзеры посчитали, что ситуация очень похожа на ту, что случилась с гостем другого телеканала — «Би-би-си». В 2017 году в эфире британского ТВ во время интервью эксперта по Южной Корее Роберта Келли (Robert Kelly) к нему в комнату ворвались дети и начали шуметь.

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