12:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Полицейские в Сиднее спасли четырех утят (фото)
Трогательную историю обсуждают в соцсетях.
Четверо утят провалились в ливневую канализацию на одной из улиц австралийского Сиднея.
Очевидец происшествия вызвал на подмогу спасателей. Приехавшие полицейские достали малышей и вернули их встревоженной родительнице.
Снимками спасательной операции поделился офис полиции Нового Южного Уэльса. Полицейские даже сочинили стишок об этом событии.
Свои комментарии под фото оставили уже 2,3 тысячи человек. «Спасибо, ребята!» — благодарят полицейских читатели. «Это так трогательно!», «Вы — лучшие!».
Анна Лысенко