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13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Видео с выпрыгивающими из моря мужчинами стало вирусным

Они присоединились к флешмобу.

В Сети массово делятся невероятным видео, на котором семеро мужчин один за другим выпрыгивают из моря и застывают в позах супергероев из вселенной Marvel — Тора, Соколиного Глаза, Черной Пантеры и других.

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В ролике снялась группа профессиональных дайверов из Великобритании, а секрет трюка, конечно же, в обратной прокрутке видео.

Это не первый такой ролик в сети. Британские дайверы присоединились к флешмобу, который охватил соцсети после выхода фильма «Мстители: Финал». Пользователи массово воссоздают ключевую сцену из истории о войне с Таносом.

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Анна Лысенко

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