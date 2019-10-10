13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Видео с выпрыгивающими из моря мужчинами стало вирусным
Они присоединились к флешмобу.
В Сети массово делятся невероятным видео, на котором семеро мужчин один за другим выпрыгивают из моря и застывают в позах супергероев из вселенной Marvel — Тора, Соколиного Глаза, Черной Пантеры и других.
В ролике снялась группа профессиональных дайверов из Великобритании, а секрет трюка, конечно же, в обратной прокрутке видео.
Это не первый такой ролик в сети. Британские дайверы присоединились к флешмобу, который охватил соцсети после выхода фильма «Мстители: Финал». Пользователи массово воссоздают ключевую сцену из истории о войне с Таносом.
Анна Лысенко