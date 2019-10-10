14:57 (мск), источник: Моя Планета
Иностранцы о русских развлечениях
Как разнообразить свой досуг в России.
Чем удивляют туристов пассажиры российского метро, что значит «нормальный человек» и какой экспириенс иностранцы готовы за нами повторить. Даже если это опасно.
Чашка чая после завтрака, обеда и ужина, чашка чая для решения задач на работе, после работы, потому что нужна минута тишины, чашка чая, потому что на улице холодно или хочется пить летом, чашка чая от нечего делать… Любая причина является достаточной, чтобы выпить чаю.
Прозвучит невероятно, но первый раз в жизни я использовала чайник в России. <...> Мне было 24 года. В Испании мы очень редко пьем чай, и чайник — это не предмет первой необходимости. У моих родителей дома нет чайника, у друзей тоже нет. Но, вернувшись из России, первое, что я сделала, — купила себе чайник. Я поняла, что уже не могу жить без чая. Я работаю с чашкой в руке, смотрю сериалы с ней же, даже сейчас у меня в руках чай! Помню, когда жила в Москве, меня жутко бесило, что по всему дому стояли эти пустые чашки с пакетиками чая. Мои соседки по квартире просто оставляли их всегда и везде. А сейчас они — это я.
Чай, чай, чай!!! Русские не пьют водку (или по крайней мере не так много, как думает большинство людей), они пьют чай: в любое время и везде! Нечего есть — выпью чаю, холодно — выпью чаю, хочу пить — выпью чаю, мне скучно — выпью чаю.
Этот напиток у нас ассоциируется с Англией, и я была очень удивлена, что в России его пьют не меньше. На работе принято устраивать небольшой перерыв на чаепитие, которое обычно проходит в веселой компании. Вернувшись домой, я купила себе пачку чая на тот случай, если
кто-тоиз русских друзей приедет ко мне в гости.
Станции метро, особенно в Москве, поражают иностранцев своей красотой. Жители других стран признаются, что в российской подземке ощущаешь себя как в музее. Когда же они заходят в поезда, удивление возрастает — вокруг полно пассажиров с бумажными книгами в руках, будто они в парке на отдыхе. Хотя нередки случаи чтения электронных книг и даже с экрана мобильного телефона.
Сейчас я уже чувствую себя настоящим петербуржцем. Я еду в метро и читаю книгу. И даже когда выхожу из вагона, не убираю ее, а продолжаю читать на эскалаторе. Иногда даже иду по переходам с книгой в руках, так ведь здесь принято…
Должен сказать, что московские поезда, в которых я ехал, очень шумные. Мне было бы слишком сложно сосредоточиться на книге. Думаю, большинство москвичей наполовину глухие, если часто ездят в метро с книгами в руках.
Вот и хочется же русским отправляться в несусветную даль ни свет ни заря, чтобы провести полдня за сбором даров леса, а остальные полдня и полночи — за их приготовлением. Не лучше ли купить банку варенья в ближайшем супермаркете, а по лесу просто погулять?
«Если вы нормальный человек, вы будете ходить за грибами!» — сказала мне переводчик и гид из Москвы Юлия Щелкунова, пожимая плечами. — Говорить «Я люблю собирать грибы» в России означает примерно то же самое, что «Я люблю пиццу». Это само собой разумеется". Отношение в России к сбору грибов очень сильное и специфическое. Недавно я сидел в московском кафе рядом с Красной площадью, изучая карту грибных мест Подмосковья. Официант увидел, чем я занимаюсь, и заметил с негодованием: «Если вам нужна карта, то вы не найдете ни одного гриба!»
Я предпочитаю спать в выходной день. Поэтому, когда я получила сообщение «Давай пойдем собирать грибы в субботу в 7 утра», сначала немного колебалась. Но за шесть лет проживания в России это было лишь второе предложение такого рода. И я согласилась. <...> Пока мы ехали, друг начал рассказывать ужасные истории: «Я люблю носить резиновые сапоги, потому что иногда в лесу встречаются змеи, но в резиновых сапогах ты в безопасности». Я не подписывалась на змей! А еще: «Люди часто пропадают без вести, собирая грибы в этом лесу, потому что здесь легко потеряться». Я не планировала пропадать сегодня!
Туристы, решившие посетить Россию зимой, запасаются самой теплой одеждой, которую только могут найти. Они не перестают поражаться, как можно купаться в ледяной проруби добровольно. Когда же узнают, что русские делают это не только на Крещение и в России работают специальные клубы любителей зимнего плавания, удивляются вдвойне. И знаете, кажется, это заразно!
В минувшее воскресенье мы с Сарой попробовали настоящий сибирский экстрим: окунуться в ледяной Енисей с клубом моржей «Белый медведь». <...> На улице было -18 °C, а мы гуляли в купальных костюмах и шлепанцах. Когда я добралась до воды, у меня была только одна мысль: вернуться! <...> Честно говоря, я контактировала с водой лишь несколько секунд. Не плавала. Просто окунулась по шею. Но испытала такой шок, что даже не почувствовала ледяной воды! Оказывается, худшее было впереди, когда мы вышли из реки и почувствовали, как наши мокрые тела обдувает холодный ветер… Жуть! <...> Но мы повторили процесс еще четыре раза.
Год назад я залезал в самую настоящую прорубь… в рамках благотворительной акции. Мы это делали с клубом моржей, которые постоянно купаются зимой. <...> Суть акции была такой. Подходишь к любому человеку и говоришь: «Вы мне деньги на благотворительность, а я прыгну в ледяную воду» — и чаще всего они дают, потому что всем интересно, сделаешь ли ты это на самом деле. Тогда мы собрали почти 1 млн рублей на еду и одежду для московских бездомных.
Гостеприимство русских — это целая наука, освоить которую может оказаться сложнее, чем разобраться в падежах. Порой иностранцам трудно понять, почему мы обожаем ходить в гости, не договорившись об этом за неделю вперед. И как русские хозяйки успевают накрыть шикарный стол всего за пару часов. Когда же иностранец понимает, что коробку конфет, которую он принес (ведь ходить в гости с пустыми руками не принято!), скорее всего, даже не откроют, у него появляется еще больше «зачем?».
Однажды меня с моей русской подругой Идой пригласили на день рождения в Испании. И вот мы стоим в подъезде, ждем, когда нам откроют дверь, а она смотрит на меня и страшно переживает: «Нурия, ну как же мы ничего не принесли! Давай быстренько в магазин сбегаем!» Это было так мило. Я смотрела на нее и думала: «Мимими, моя русская подруга!» Сейчас я всегда приношу
что-тов гости — либо бутылку вина, либо букет цветов. Я привыкла к этому, и мне нравится. Это хорошая русская привычка.
В конце апреля или начале мая в России наступает время, когда шашлыки начинают готовить не только жители частных домов, но и горожане, которые выезжают в выходные на природу. Ароматные запахи витают то здесь, то там. Конечно, жители других стран тоже устраивают пикники, но отмечают, что пикник
Я обожаю русский шашлык, это потрясно! Конечно, в Калифорнии мы делаем барбекю, но это все равно не то: другие соусы, специи, техника. Часто это стейки, а не кебаб. Но шашлык все же это
что-тоудивительное. Особенно потому, что его делают на природе, с друзьями. Здесь особая атмосфера.
В России короткое лето — всего лишь три месяца — и очень длинная зима, когда люди вынуждены оставаться в помещениях. Поэтому, едва на улице теплеет, русские набирают с собой корзины еды и устремляются на пляжи или в парки. Мы посетили много прекрасных парков, и чуть ли не под каждым деревом сидели люди. Пикник — это не только шашлык!
В Канаде, чтобы поставить палатку в
каком-тосимпатичном месте, всегда нужно платить. В России ты просто садишься на электричку, выходишь на понравившейся станции, ставишь палатку и живешь себе сколько угодно и вообще бесплатно.