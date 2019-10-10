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15:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Россиянин рисует картины «огненным дыханием»

Он изобрел новую технологию.

Мастер из Новосибирска Николай Гладенко изобрел уникальную технологию выжигания по дереву с помощью собственного дыхания.

Принцип работы выжигателя такой же, как у духового инструмента. Только вместо высоты и силы звука он регулирует температуру и давление воздушной струи.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свое изобретение мастер назвал бесконтактной тоновой пирографией. С ее помощью он может перенести на деревянную поверхность практически любой сюжет с фотографической точностью и тончайшими переходами полутонов.

Картина оживает, когда совпадают сюжет и текстура основы. «Надо раскрывать его душу. Смотреть, чего оно просит, дерево, то ему и давать. Чем больше ты его удовлетворишь, тем большая отдача потом, того обаяния, которое идет от произведения. От того, что ты сделал», — говорит Гладенко.

Анна Лысенко

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