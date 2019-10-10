Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пить или не пить?Что нужно знать о воде из-под крана
Фоторепортажи
18«Пусть погибнут сотни таких, как я, но восторжествует истина»
51Лучшие в мире снимки #Water2019: ныряйте
15:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

19-летняя девушка тратит $18 тысяч в год, чтобы быть похожей на куклу (фото)

Впервые она увеличила губы в 13 лет.

19-летняя Стефани Мулик из Швеции сейчас выглядит в точности, как кукла Барби. Чтобы добиться такого результата, девушка с 17 лет начала менять свою внешность.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Стефани, впервые она увеличила губы в возрасте 13 лет, причем ей помогли ее мама и тетя, которые работали в косметологии. С 17 лет Стефани решила начать совершенствоваться, и с тех пор тратит на разные процедуры около 1,5 тысячи долларов в месяц.

Во время загрузки произошла ошибка.

За два с половиной года девушка кардинально изменилась. Она увеличила губы и грудь, изменила форму носа, подбородка, щек и бровей. Стефани перекрасилась в блондинку, нарастила волосы, отбелила зубы, сделала искусственные ресницы и ногти. Кроме того, она много тренируется в зале, чтобы выглядеть более стройной, пишет The Sun.

Во время загрузки произошла ошибка.

Девушка отмечает, что ей всегда хотелось быть похожей на куклу Барби или Братц, и сейчас она наконец начинает себе нравиться.

Во время загрузки произошла ошибка.

Несмотря на то, что Стефани уже проделала немало работы над своей внешностью, останавливаться она не планирует. В ее ближайших планах значится много операций.

Так, она планирует изменить линию роста волос, вставить большие грудные импланты, удалить пару ребер, сделать подтяжку лица, вставить импланты в ягодицы, повторить ринопластику, сделать липосакцию рук и внутренней части бедер, а также изменить разрез глаз, чтобы получить «более выразительный взгляд».

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам «живой куклы», ее семья полностью поддерживает ее во всем и материально помогает со всеми процедурами.

Екатерина Гура

Читайте также
Минздрав нашел серьезные нарушения в онкоцентре Блохина
ЦБ рассказал о новом способе кражи денег с банковских карт
«Моя доза — 20 пинт пива»: веселая жизнь легенды «Арсенала»
Назван уровень повышения пенсий в России на три года вперед
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир (видео)
ВЦИОМ: почти 60% россиян назвали выборы честными и достоверными
СМИ: Дагестанские предприниматели сотворили «экономическое чудо»
Здоровье
«И вас вылечат»: истории людей, которые верили Кашпировскому Кто исцелился, а кто заболел еще сильнее?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Недорогой кроссовер Kia для России: раскрыта вся информация В Сеть «утекла» информация о комплектациях и наборе силовых агрегатов для кроссовера Kia Seltos
Кино
Наталья Рудова стала ведущей нового реалити-шоу Съемки проекта о любви и музыке пройдут на Бали
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Дети
Учителя поставили писателю «тройку» за сочинение по его же рассказу  Виталий Сероклинов хотел помочь школьнице победить в олимпиаде, но не смог
Леди
Максим Галкин устроил заплыв и восхитил поклонниц Шоумен скучает по морю.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь