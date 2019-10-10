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17:13 (мск), источник: Московский комсомолец

Якутский шаман Габышев решил возобновить поход на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, чей поход на Москву недавно прервали силовики, заявил, что готов его возобновить.

Источник: Московский комсомолец

Имя якутского шамана Александра Габышева прогремело в августе, когда он объявил о походе на Кремль, чтобы «изгнать оттуда зло». Загадочный якутянин привлек к себе внимание СМИ и общественности и даже собрал вокруг себя группу единомышленников. В итоге после беспорядков в Улан-Удэ, отчасти спровоцированных сторонниками Габышева, он был доставлен силовиками обратно в Якутск и обследован в психиатрической больнице.

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В беседе с изданием «Якутия. Инфо» Габышев рассказал, что он на самом деле добрый шаман, который не собирался и не собирается никому мстить. Шаман придерживается миролюбивой веры всепрощения, в том числе и прощения своих врагов. По его словам, «нападение — грех», и он «только защищается».

«Народ — это моя защита», — сказал он, добавив, что его поддерживает «вся Россия». Также Шаман призвал жителей Якутии поддержать его «отряд» сподвижников. «Гостеприимно встречай, Якутия, мой отряд легендарный!», — заявил Габышев.

По его словам, Якутия сегодня стала «сердцем» России, и в недалеком будущем в ней начнет стремительно меняться политическая жизнь, потому что люди ощутили глоток свободы. «Это необратимый процесс», — отметил он. По словам Габышева, он намерен возобновить поход на Москву.

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