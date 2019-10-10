17:13 (мск), источник: Московский комсомолец
Якутский шаман Габышев решил возобновить поход на Москву
Якутский шаман Александр Габышев, чей поход на Москву недавно прервали силовики, заявил, что готов его возобновить.
Имя якутского шамана Александра Габышева прогремело в августе, когда он объявил о походе на Кремль, чтобы «изгнать оттуда зло». Загадочный якутянин привлек к себе внимание СМИ и общественности и даже собрал вокруг себя группу единомышленников. В итоге после беспорядков в
В беседе с изданием «Якутия. Инфо» Габышев рассказал, что он на самом деле добрый шаман, который не собирался и не собирается никому мстить. Шаман придерживается миролюбивой веры всепрощения, в том числе и прощения своих врагов. По его словам, «нападение — грех», и он «только защищается».
«Народ — это моя защита», — сказал он, добавив, что его поддерживает «вся Россия». Также Шаман призвал жителей Якутии поддержать его «отряд» сподвижников. «Гостеприимно встречай, Якутия, мой отряд легендарный!», — заявил Габышев.
По его словам, Якутия сегодня стала «сердцем» России, и в недалеком будущем в ней начнет стремительно меняться политическая жизнь, потому что люди ощутили глоток свободы. «Это необратимый процесс», — отметил он. По словам Габышева, он намерен возобновить поход на Москву.