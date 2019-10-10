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16:49 (мск), источник: РИА Новости

Госдума отклонила законопроект о выходном после Пасхи

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Государственная дума в четверг отклонила в первом чтении законопроект об установлении в России дополнительного выходного — Светлого пасхального понедельника.

Источник: РИА Новости

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым в 2017 году.

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«По данным экспертов, большая часть населения Российской Федерации (по социологическим опросам до 85%) отмечает православный религиозный праздник Воскресения Христова (Пасхи). Установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника будет являться не только данью уважения глубоким историческим традициям православного сообщества нашей страны, но и еще одним подтверждением государством и обществом признания особой роли православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Ответственный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал инициативу ЛДПР отклонить. Комитет в своем заключении, в частности, отмечает, что работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, а значит, введение нового нерабочего праздничного дня повлечет дополнительную финансовую нагрузку на работодателей.

Кроме того, комитет Совета Федерации по социальной политике не поддержал концепцию представленного законопроекта, отметив, что «внесение предлагаемых законопроектом изменений может повлечь возникновение напряженности в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений граждан».

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