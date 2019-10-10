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18:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Созданы кроссовки со святой водой в подошве

Американская компания MSCHF представила кроссовки Jesus Shoes («Обувь Иисуса»). Об этом сообщает The Washington Post.

6
фотографий
6
фотографий

Основой для Jesus Shoes послужили кроссовки Nike Air Max 97, в пузырьковые подошвы которых была залита святая вода из реки Иордан, а шнурки украшены распятием.

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По словам главы коммерческого отдела MSCHF Дэниела Гринберга, воду из Израиля привез его друг, предварительно освятив ее в церкви. Выпуском новинки в компании хотели высмеять культуру коллабораций. «Нам было интересно, как будет выглядеть коллаб с Иисусом Христом? Так как сам я еврей, то знал только то, что он ходил по воде», — сказал Гринберг.

Перед тем как выставить Jesus Shoes на продажу, шесть пар кроссовок были отправлены для обзора YouTube-блогерам, а также рэперу A$AP Rocky. После этого во вторник, 8 октября, в 11 утра объявление о продаже появились на сайте розничной торговли StockX по цене три тысячи долларов за пару.

Всего было изготовлено 24 пары кроссовок, которые были раскуплены за несколько минут. MSCHF планируют выбрасывать на рынок партии Jesus Shoes в 11 утра каждый второй и четвертый вторник месяца.

Отмечается, что компания Nike не имеет никакого отношения к проекту, а кроссовки были куплены в магазине по рыночной цене.

В апреле 2018 года сообщалось, что житель Великобритании изменил имя в паспорте, чтобы стать Иисусом и получить пожизненное бесплатное обслуживание в мужском магазине товаров по уходу за бородой.

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