21:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости
Путин рассказал, как ему сломали нос на боксе
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему сломали нос в боксерской школе.
Глава государства пообщался с боксерами на полях Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Спортсмены подарили ему бриллиантовую перчатку и пригласили провести совместную тренировку.
«Первый мой вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли», — рассказал Путин.
По словам президента, перелом долго срастался. А потом сам он решил перейти в другой вид спорта.