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21:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Путин рассказал, как ему сломали нос на боксе

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что ему сломали нос в боксерской школе.

Источник: РИА "Новости"

Глава государства пообщался с боксерами на полях Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Спортсмены подарили ему бриллиантовую перчатку и пригласили провести совместную тренировку.

«Первый мой вид спорта, которым я занимался, был бокс. Мне сломали нос. И это все прекратилось достаточно быстро. К врачу не ходил, в основном вправляли», — рассказал Путин.

По словам президента, перелом долго срастался. А потом сам он решил перейти в другой вид спорта.

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