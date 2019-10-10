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17:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Нескончаемое» стадо овец прогулялось по хайвею (видео)

Необычную картину наблюдали водители автомобилей на хайвее возле города Кеммерер в американском штате Вайоминг.

Огромное стадо овец медленно брело в одну сторону по крайней правой полосе. Животных направлял пастух верхом на лошади и несколько собак.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очевидец, поделившийся видео в соцсетях, назвал стадо «нескончаемым».

Куда именно перегоняли животных и почему они оказались на проезжей части, неизвестно.

Анна Лысенко

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