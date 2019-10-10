18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пол китайской квартиры оказался сделан из лапши (видео)
Дешевле, чем бетон.
При ремонте в китайской квартире рабочие попытались удалить с пола старое покрытие. Их удивлению не было предела: под покрытием оказалась зацементированная лапша быстрого приготовления.
Затем купившая дом семья обнаружила, что весь пол в их новом жилище точно такой же. «Должно быть, это дешевле, чем бетон», — комментируют видео пользователи Сети.
Где именно в Китае был снят ролик, ставший вирусным, не уточняется.
Ранее житель Китая под ником Xiubandrng показал, как с помощью лапши быстрого приготовления и клея можно залатать любую дыру или щель, например, в раковине.
Анна Лысенко