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18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пол китайской квартиры оказался сделан из лапши (видео)

Дешевле, чем бетон.

При ремонте в китайской квартире рабочие попытались удалить с пола старое покрытие. Их удивлению не было предела: под покрытием оказалась зацементированная лапша быстрого приготовления.

Во время загрузки произошла ошибка.

Затем купившая дом семья обнаружила, что весь пол в их новом жилище точно такой же. «Должно быть, это дешевле, чем бетон», — комментируют видео пользователи Сети.

Где именно в Китае был снят ролик, ставший вирусным, не уточняется.

Ранее житель Китая под ником Xiubandrng показал, как с помощью лапши быстрого приготовления и клея можно залатать любую дыру или щель, например, в раковине.

Анна Лысенко

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