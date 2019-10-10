19:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотрудники ЗАГСа объяснили, как правильно отвечать на вопрос про детей
Пользователи соцсетей предлагают список расширить и выучить наизусть.
В начале октября в социальных сетях распространились фотографии, сделанные сотрудниками ЗАГСа в городе Дзержинск Нижегородской области.
В ЗАГС поступил запрос от местных полицейских. Стражи правопорядка хотели знать, есть ли у некого гражданина Чугунова дети, а если нет, то почему.
У Чугунова детей не оказалось, а потому работникам ЗАГСа пришлось дать развернутый ответ с предположениями, почему этот мужчина так и не обзавелся наследниками.
В официальной бумаге они перечислили восемь пунктов: нетрадиционная сексуальная ориентация, защищенные половые контакты, отсутствие сексуального партнера, так исторически сложилось, импотенция, по воле Божьей, медицинские противопоказания и мама не разрешает.
Несмотря на то, что многие пользователи усомнились в подлинности этих документов, из поста вышла отличная шутка. В комментариях под фото пользователи начали предлагать другие варианты, почему у человека может не быть детей. Кроме того, поступили предложения этот список распечатать и выучить наизусть, чтобы в случае необходимости знать, что отвечать настойчивым родственникам или бестактным знакомым.
Екатерина Гура