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20:53 (мск), источник: BBC News Русская служба

Студентка в Японии сдала чистый лист и получила за эссе «отлично»

Японская студентка получила высший балл за сочинение, написанное невидимыми чернилами.

Источник: BBC News Русская служба

19-летняя Эйми Хага, первокурсница исторического факультета Университета Миэ, изучающая историю ниндзя, должна была написать эссе о посещении Музея ниндзя в Ига-Уэно. Однако вместо сочинения она сдала преподавателю чистый лист бумаги.

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На самом деле, это было сочинение, написанное с использованием техники «абуридаси» — письма невидимыми чернилами. Такой техникой пользовались ниндзя — для передачи тайных писем и посланий.

Существует большое количество рецептов для изготовления невидимых чернил. Эйми Хага приготовила чернила по древнему рецепту, использовавшемуся во времена ниндзя — из соевых бобов.

Прежде чем написать сочинение, Хаге нужно было приготовить чернила. Для этого она замочила в воде соевые бобы на несколько часов и приготовила из них экстракт. Экстракт она смешала с водой.

«Это то, о чем я узнала из книг, когда еще была маленькой. Я просто надеялась, что никто в нашей группе до такого не додумается», — сказала Эйми Хага в интервью Би-би-си.

Эйми Хага с детства интересовалась культурой и жизнью ниндзя — интерес появился после того, как она посмотрела рассказывающий о ниндзя аниме-сериал Nintama Rantaro.

Когда профессор сказал, что поставит высокую оценку за творческий подход, я решила, что напишу эссе, которое будет отличаться от работ других студентов.
Эйми Хага

«Я немного подумала и мне пришла в голову идея написать сочинение в технике «абуридаси», — рассказывает девушка.

Для того, чтобы прочитать послание, написанное в такой технике, необходимо нагреть бумагу, подержав ее над огнем.

Профессор не стал "проявлять" письмо полностью | Источник: BBC News Русская служба

На приготовление чернил у студентки ушло более 10 часов.

После того, как чернила были готовы, Хага принялась за написание сочинения — с помощью кисти, на традиционной японской бумаге «васи».

Чтобы быть уверенной в том, что ее сочинение не отправится в урну, Хага оставила на полях — уже обычными чернилами — пометку: «нагреть бумагу».

Кто такие ниндзя?

  • Шпионы-диверсанты, разведчики, иногда выполнявшие роль наемных убийц, в средневековой Японии.
  • Ниндзя владели искусством «ниндзюцу», которое включало в себя владение боевыми искусствами, методику шпионажа и диверсионной работы.
  • Считается, что ниндзя появились одновременно с самурайским сословием в IX — XII веках.
  • Политически ниндзя были вне системы феодальных отношений, они были объединены в ряд крупных кланов. К XVII веке насчитывалось порядка 70 кланов ниндзя.
  • На Западе образ ниндзя стал популярным после выхода голливудских фильмов о средневековых японских шпионах. В том числе, особенной популярностью пользовался фильм «Входит ниндзя». Однако описание ниндзя, представленное в голливудских фильмах, не всегда соответствует исторической правде.
  • Так, ниндзя никогда не носили черный обтягивающий костюм, как показано в голливудских фильмах. Согласно историческим источникам, они носили довольно свободную одежду темных тонов.
Преподаватель — профессор Юджи Ямада — признался, что сначала очень удивился, увидев чистый лист бумаги с пометкой.

«Я видел доклады, написанные с использованием шифра, но никогда не видел письмо в технике «абуридаси», — признался профессор.

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«Честно говоря, я немного сомневался, что [после «проявки"] слова будут четко видны. Но когда я нагрел бумагу над газовой плитой у себя дома, слова проявились — все было видно очень четко, и я подумал: отличная работа», — говорит Юджи Ямада.

«Я не сомневался в том, что это сочинение заслужило отличной оценки — хотя я не дочитал его до конца, потому что я не захотел проявлять текст полностью, чтобы оставить это в качестве примера — в случае если СМИ узнают об этом и захотят сфотографировать», — говорит профессор.

По словам студентки, ее сочинение больше привлекает внимание к себе техникой исполнения, но не содержанием.

«Я была уверена в том, что профессор по меньшей мере оценит мои старания подойти к выполнению здания творчески. Поэтому я не очень переживала по поводу того, что могу получить низкую оценку. По содержанию сочинение не представляет из себя ничего особенно оригинального», — говорит Эйми Хага.

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