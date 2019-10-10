20:53 (мск), источник: BBC News Русская служба
Студентка в Японии сдала чистый лист и получила за эссе «отлично»
Японская студентка получила высший балл за сочинение, написанное невидимыми чернилами.
19-летняя Эйми Хага, первокурсница исторического факультета Университета Миэ, изучающая историю ниндзя, должна была написать эссе о посещении Музея ниндзя в
На самом деле, это было сочинение, написанное с использованием техники «абуридаси» — письма невидимыми чернилами. Такой техникой пользовались ниндзя — для передачи тайных писем и посланий.
Существует большое количество рецептов для изготовления невидимых чернил. Эйми Хага приготовила чернила по древнему рецепту, использовавшемуся во времена ниндзя — из соевых бобов.
Прежде чем написать сочинение, Хаге нужно было приготовить чернила. Для этого она замочила в воде соевые бобы на несколько часов и приготовила из них экстракт. Экстракт она смешала с водой.
«Это то, о чем я узнала из книг, когда еще была маленькой. Я просто надеялась, что никто в нашей группе до такого не додумается», — сказала Эйми Хага в интервью
Эйми Хага с детства интересовалась культурой и жизнью ниндзя — интерес появился после того, как она посмотрела рассказывающий о ниндзя
Когда профессор сказал, что поставит высокую оценку за творческий подход, я решила, что напишу эссе, которое будет отличаться от работ других студентов.
«Я немного подумала и мне пришла в голову идея написать сочинение в технике «абуридаси», — рассказывает девушка.
Для того, чтобы прочитать послание, написанное в такой технике, необходимо нагреть бумагу, подержав ее над огнем.
На приготовление чернил у студентки ушло более 10 часов.
После того, как чернила были готовы, Хага принялась за написание сочинения — с помощью кисти, на традиционной японской бумаге «васи».
Чтобы быть уверенной в том, что ее сочинение не отправится в урну, Хага оставила на полях — уже обычными чернилами — пометку: «нагреть бумагу».
«Я видел доклады, написанные с использованием шифра, но никогда не видел письмо в технике «абуридаси», — признался профессор.
«Честно говоря, я немного сомневался, что [после «проявки"] слова будут четко видны. Но когда я нагрел бумагу над газовой плитой у себя дома, слова проявились — все было видно очень четко, и я подумал: отличная работа», — говорит Юджи Ямада.
«Я не сомневался в том, что это сочинение заслужило отличной оценки — хотя я не дочитал его до конца, потому что я не захотел проявлять текст полностью, чтобы оставить это в качестве примера — в случае если СМИ узнают об этом и захотят сфотографировать», — говорит профессор.
По словам студентки, ее сочинение больше привлекает внимание к себе техникой исполнения, но не содержанием.
«Я была уверена в том, что профессор по меньшей мере оценит мои старания подойти к выполнению здания творчески. Поэтому я не очень переживала по поводу того, что могу получить низкую оценку. По содержанию сочинение не представляет из себя ничего особенно оригинального», — говорит Эйми Хага.