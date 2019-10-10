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20:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Песня Шуры попала в казахстанские учебники для начальной школы

Ученикам предлагают выучить ее и петь всем классом.

Источник: РИА "Новости"

Певец Александр Медведев, более известный как Шура, опубликовал в своем Instagram неожиданное фото, которое ему прислали родственники из Казахстана.

На снимке изображена книга со словами песни «Твори добро». Как следует из пояснения, песня напечатана в школьном учебнике по предмету «Самопознание» для 4-го класса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Как пояснили составители учебника журналистам Zakon.kz, предмет «Самопознание» введен в национальную систему образования с целью нравственно-духовного развития личности учащихся.

Песня Шуры размещена в разделе «От сердца к сердцу» и предназначена для коллективного исполнения учениками в конце урока.

При подборе песен для этого раздела разработчики учебника обращают внимание на смысловое содержание текста, ориентацию на нравственные ценности и позитивное звучание.

Екатерина Гура

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