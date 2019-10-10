20:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Песня Шуры попала в казахстанские учебники для начальной школы
Ученикам предлагают выучить ее и петь всем классом.
Певец Александр Медведев, более известный как Шура, опубликовал в своем Instagram неожиданное фото, которое ему прислали родственники из Казахстана.
На снимке изображена книга со словами песни «Твори добро». Как следует из пояснения, песня напечатана в школьном учебнике по предмету «Самопознание» для 4-го класса.
Как пояснили составители учебника журналистам Zakon.kz, предмет «Самопознание» введен в национальную систему образования с целью
При подборе песен для этого раздела разработчики учебника обращают внимание на смысловое содержание текста, ориентацию на нравственные ценности и позитивное звучание.
Екатерина Гура