14:30 (мск), источник: Аргументы и факты
Жизнь после Волочковой. Любимые блондинки Игоря Вдовина
На ком женился Игорь Вдовин после расставания с Анастасией Волочковой и в кого сегодня влюблен бизнесмен, рассказывает АиФ.ru.
«Он всегда будет
Варя Демидова.
Если о бизнесмене Игоре Вдовине многие из нас узнали благодаря его союзу (пусть и без штампа в паспорте) с Анастасией Волочковой, то сам Вдовин в некотором смысле прославил певицу Варю Демидову, когда отправился с девушкой в ЗАГС. На этот раз брак был не только зарегистрирован официально, влюбленные даже обвенчались. Кстати, в отличие от Анастасии, которая, как мы помним (такое невозможно забыть!) прилетела на собственную свадьбу на воздушном шаре и два дня праздновала свой якобы изменившийся семейный статус сначала в
Стоит отметить, что не только наряды, но и карьера Демидовой на фоне Волочковой выглядит блекло. Несмотря на то, что девушка с детства занималась музыкой и окончила музыкальную школу по классу фортепиано в родной Перми, в 14 лет она решила, что называется, завязать с творчеством и поступила не в музыкальное училище, как планировала, а в Дамасский государственный университет (Сирия) на факультет английской литературы. Потом была Пермская государственная сельскохозяйственная академия, Университет прикладных наук в Германии и, наконец, работа
По сообщениям СМИ, Игорь Вдовин увидел блондинку на одном из концертов, несколько лет влюбленные жили в гражданском браке, а потом все же расписались. Естественно, отношения между Анастасией Волочковой и Варварой Демидовой сразу не заладились. Однако, когда певица развелась с бизнесменом (это произошло в 2017 году), бывшие женщины Вдовина
Елена Николаева.
Свой новый роман с телеведущей Еленой Николаевой Игорь Вдовин также не спешил афишировать. Тайное стало явным после того, как новая девушка бизнесмена вышла в свет с его дочерью Ариадной. И, хотя сначала блондинка явно не хотела делиться с журналистами подробностями личной жизни, этой осенью она все же открыла карты. Оказывается, пара познакомилась два года тому назад на форуме по предпринимательству в Подмосковье, где оба выступали с лекциями. Игорь не знал, что Елена ведет передачу «Утро России», а Николаева понятия не имела, что перед ней бывший возлюбленный Анастасии Волочковой. Прежде чем они снова начали общаться, после той первой встречи прошло пять месяцев. Бизнесмен написал новой знакомой в социальных сетях, она ответила, а дальше начался красивый период ухаживаний, перед которыми Николаева уже не смогла устоять. Конечно, расстаться с привычным образом жизни Елене, успешно продвигавшейся по карьерной леснице, было непросто, но за год она сильно перестроила свой график и явно поменяла приоритеты: сократила количество командировок и стала больше времени проводить рядом с любимым.
Разумеется, бывшая пассия бизнесмена Анастасия Волочкова смотрит на эту идиллию, не скрывая скепсиса. Несмотря на то, что танцовщица лично не знакома с Еленой Николаевой, она убеждена, что девушка понятия не имеет, с кем связалась. Во многих интервью балерина утверждает, что 14 лет содержала отца своей единственной дочери Ариши, и обвиняет его в том, что он взял у нее крупную сумму денег и до сих пор не вернул долг. Якобы на них Игорь «содержит любовниц». Видимо, эти слова адресованы в первую очередь новой избраннице Вдовина, ведь некоторые СМИ пишут о том, что бизнесмен делает ей королевские подарки, например, купил дорогую квартиру в центре столицы. Сама же Елена опровергает такие новости. Правда, в одном презенте от Игоря можно все же не сомневаться: недавно он подарил невесте собаку. «У нас появился новый член семьи. Эта ласковая девочка породы веймаранер сама нас выбрала. И сделала это дважды. Везучая! Можно поздравлять, и помогите выбрать имя», — написала Елена в Instagram. В итоге щенка назвали Гердой. Возможно, это не единственный новый член семьи и скоро появятся другие, ведь журналисты уже спешат «поженить» Николаеву и Вдовина. Кстати, если пара