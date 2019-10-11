Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 мифов о лесных пожарахКак борются с огнем в России и в мире
Фоторепортажи
16Световое шоу и танцовщицы на крыше: как «Мулен Руж» отметил юбилей
51Лучшие в мире снимки #Water2019: ныряйте
14:30 (мск), источник: Аргументы и факты

Жизнь после Волочковой. Любимые блондинки Игоря Вдовина

На ком женился Игорь Вдовин после расставания с Анастасией Волочковой и в кого сегодня влюблен бизнесмен, рассказывает АиФ.ru.

«Он всегда будет экс-мужем Анастасии Волочковой», — высказалась как-то балерина о своем бывшем избраннике и отце единственной дочери: Игоре Вдовине. Но, кажется, ошиблась, ведь личная жизнь бизнесмена не стоит на месте. После гражданского брака с танцовщицей он не только успел официально жениться и даже обвенчаться с начинающей певицей, но и начал роман с популярной телеведущей. Кто сумел покорить сердце Вдовина после Волочковой, рассказывает АиФ.ru. Кстати, по странной случайности все избранницы Игоря — блондинки.

Варя Демидова.

Если о бизнесмене Игоре Вдовине многие из нас узнали благодаря его союзу (пусть и без штампа в паспорте) с Анастасией Волочковой, то сам Вдовин в некотором смысле прославил певицу Варю Демидову, когда отправился с девушкой в ЗАГС. На этот раз брак был не только зарегистрирован официально, влюбленные даже обвенчались. Кстати, в отличие от Анастасии, которая, как мы помним (такое невозможно забыть!) прилетела на собственную свадьбу на воздушном шаре и два дня праздновала свой якобы изменившийся семейный статус сначала в Санкт-Петербурге, а потом в Москве, певица в день бракосочетания вела себя значительно скромнее. На регистрацию она пришла в черной кофте и пышной юбке цвета морской волны с венком на голове, а в длинное белое платье облачилась лишь в храме. В общей сложности у артистки было всего два свадебных комплекта, в то время как у балерины — целых пять один богаче другого!

Стоит отметить, что не только наряды, но и карьера Демидовой на фоне Волочковой выглядит блекло. Несмотря на то, что девушка с детства занималась музыкой и окончила музыкальную школу по классу фортепиано в родной Перми, в 14 лет она решила, что называется, завязать с творчеством и поступила не в музыкальное училище, как планировала, а в Дамасский государственный университет (Сирия) на факультет английской литературы. Потом была Пермская государственная сельскохозяйственная академия, Университет прикладных наук в Германии и, наконец, работа инженером-озеленителем в администрации Перми. Но в 2009 году Варвара снова решила вернуться к творчеству и начала писать песни, что и привело ее в Москву. У девушки записано несколько сольных альбомов, однако говорить о большой популярности пока не приходится.

По сообщениям СМИ, Игорь Вдовин увидел блондинку на одном из концертов, несколько лет влюбленные жили в гражданском браке, а потом все же расписались. Естественно, отношения между Анастасией Волочковой и Варварой Демидовой сразу не заладились. Однако, когда певица развелась с бизнесменом (это произошло в 2017 году), бывшие женщины Вдовина каким-то чудесным образом помирились. Демидова даже была замечена на вечеринке по случаю 12-го дня рождения дочери Анастасии Ариадны. Правда, с тех пор блондинки больше не попадали вдвоем в объективы журналистов. Как, впрочем, и сама Демидова с Вдовиным.

Елена Николаева.

Свой новый роман с телеведущей Еленой Николаевой Игорь Вдовин также не спешил афишировать. Тайное стало явным после того, как новая девушка бизнесмена вышла в свет с его дочерью Ариадной. И, хотя сначала блондинка явно не хотела делиться с журналистами подробностями личной жизни, этой осенью она все же открыла карты. Оказывается, пара познакомилась два года тому назад на форуме по предпринимательству в Подмосковье, где оба выступали с лекциями. Игорь не знал, что Елена ведет передачу «Утро России», а Николаева понятия не имела, что перед ней бывший возлюбленный Анастасии Волочковой. Прежде чем они снова начали общаться, после той первой встречи прошло пять месяцев. Бизнесмен написал новой знакомой в социальных сетях, она ответила, а дальше начался красивый период ухаживаний, перед которыми Николаева уже не смогла устоять. Конечно, расстаться с привычным образом жизни Елене, успешно продвигавшейся по карьерной леснице, было непросто, но за год она сильно перестроила свой график и явно поменяла приоритеты: сократила количество командировок и стала больше времени проводить рядом с любимым.

Разумеется, бывшая пассия бизнесмена Анастасия Волочкова смотрит на эту идиллию, не скрывая скепсиса. Несмотря на то, что танцовщица лично не знакома с Еленой Николаевой, она убеждена, что девушка понятия не имеет, с кем связалась. Во многих интервью балерина утверждает, что 14 лет содержала отца своей единственной дочери Ариши, и обвиняет его в том, что он взял у нее крупную сумму денег и до сих пор не вернул долг. Якобы на них Игорь «содержит любовниц». Видимо, эти слова адресованы в первую очередь новой избраннице Вдовина, ведь некоторые СМИ пишут о том, что бизнесмен делает ей королевские подарки, например, купил дорогую квартиру в центре столицы. Сама же Елена опровергает такие новости. Правда, в одном презенте от Игоря можно все же не сомневаться: недавно он подарил невесте собаку. «У нас появился новый член семьи. Эта ласковая девочка породы веймаранер сама нас выбрала. И сделала это дважды. Везучая! Можно поздравлять, и помогите выбрать имя», — написала Елена в Instagram. В итоге щенка назвали Гердой. Возможно, это не единственный новый член семьи и скоро появятся другие, ведь журналисты уже спешат «поженить» Николаеву и Вдовина. Кстати, если пара все-таки дойдет до ЗАГСа, для Елены это будет первый брак.

 В Москве у безработной женщины угнали автомобиль за 3,6 млн рублей
«Экипажу снились тонущие дети». Вертолётчик — о трагедии парома «Эстония»
Умер космонавт Алексей Леонов
Подполковника ФСБ уволили за использование мобильного телефона
На борту разбившегося в ДР Конго Ан-72 находились россияне
Назван регион России с самым большим числом алкоголиков
Пробил Дно. Как живет самый матерящийся город России
Дзюба описал разговор на повышенных тонах в раздевалке сборной
В Токио из магазинов исчезли хлеб, вода и газовые баллоны
Здоровье
«И вас вылечат»: истории людей, которые верили Кашпировскому Кто исцелился, а кто заболел еще сильнее?
WOWSale
10 недорогих приборов, которые помогут сохранить зубы Лучшие товары. Огненные скидки
Авто
Новый заднеприводный седан Toyota (фото) Японская компания представила прототип второго поколения водородной модели Mirai. Все связи с Prius оборваны бесповоротно
Кино
Паулина Андреева сыграла Марину Мнишек Ради премьеры спектакля Дмитрия Крымова «Борис» актрисе пришлось прервать съемки
Недвижимость
Пойман первый нарушитель «закона о курении на балконах»
В российском регионе запретили строить здания выше десяти этажей
Как выглядит родина российских панелек
Россиянин украл водонапорную башню и сдал в металлолом
Дети
Миранда Керр стала многодетной мамой Модель уже воспитывает двух сыновей.
Леди
Лядова, Пескова, Маликова на открытии бутика в Москве Знаменитости оценили новый фирменный магазин.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь