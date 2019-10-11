Снять рубли, попасть в тюрьму. Почему нельзя обналичивать чужие деньги

Пользователи социальных сетей (чаще всего молодые) получают от незнакомых людей сообщения с предложением подработать. Сообщения эти примерно следующего содержания: «Ничего сложного: надо снимать деньги в банкоматах (список банков) за процент. 30−50% от суммы — ваши». На первый взгляд очень заманчиво: сиди дома, жди, когда на карту «упадут» деньги, потом обналичь их в банкомате, забери свою долю, остальное отдай «работодателю». В чем же подвох?
Подстава для подставного лица
Как правило, подобной схемой пользуются преступники, обчищающие чужие банковские счета или продающие наркотики. Им нужны счета, куда будут поступать украденные деньги (или деньги от реализации наркотиков). И желательно, чтобы счета эти были чужими: так меньше шансов, что полицейские выйдут на реальных преступников. Ради этого не жалко поделиться частью «заработка».
Людей, готовых получать денежный перевод на свою карту и передавать полученные деньги мошенникам за вознаграждение, называют «заливщиками». Как говорит коммерческий директор компании по информационной безопасности «Инфосекьюрити» ГК Softline Александр Дворянский, обычно украденные деньги делятся на несколько частей, которые выводятся на десятки или даже сотни банковских счетов. «При этом с целью запутывания следов деньги могут несколько раз пересылаться по цепочке, прежде чем будут обналичены. Общение “заливщиков” с заказчиками, как правило, обезличено и осуществляется посредством анонимных каналов связи. Поэтому поимка “заливщиков” не поможет вернуть деньги или выйти на след организаторов преступного бизнеса», — объясняет эксперт.
А «заливщиков» ловят. И они становятся крайними в деле о похищении денег у доверчивых граждан.
«Вам на вашу карту переводят определенную сумму денег, при обналичивании которой вы получаете определенный процент. Здесь важно знать, что за все операции по банковской карте ответственность, в том числе и уголовную, несет ее владелец.
Как правило, эти деньги (которые надо обналичить — ред.) появляются в результате преступной деятельности. Деньги, полученные в результате незаконных сделок, преступникам надо как-то выводить в реальную жизнь. Например, если доход получен от реализации наркотиков и человеку, обналичившему деньги, это известно, он соучастник преступления по статье 228 Уголовного кодекса РФ.
Даже если человек не замешан напрямую в сбыте наркотиков, просто переводит деньги, полученные от наркобизнеса, ему могут предъявить обвинение по статье 174 УК РФ об отмывании денег.
Прежде чем соглашаться на участие в обналичке, помните, что это либо мошенничество, либо вы окажетесь соучастником уголовного преступления, — предупреждает адвокат Владимир Постанюк.
По словам партнера юридической фирмы «СМБ Консалт» Максима Плетнева, бывает, что аферисты предлагают открыть на свое имя обычную дебетовую карточку, а потом передать ее третьим лицам за вознаграждение. Убеждают, что здесь нет мошенничества, ведь это же не кредитка.
«Необходимо понимать, что эти третьи лица будут использовать ваши карты фактически для совершения преступления. И даже если следствию не удастся доказать, что вы являетесь соучастником, то двери в банк (который выдал вам карту, а возможно, и другие) будут закрыты. Для банка вы будете нежелательным клиентом», — объясняет эксперт.
«Какие-то действия подпадают под мошенничество, какие-то — под незаконную банковскую деятельность, какие-то — под легализацию (отмывание) денежных средств. За соучастие в преступлении у вас тоже будет реальная ответственность (включая лишение свободы)», — добавляет он.
Развод на желании заработать
Известны случаи, когда мошенники, привлекая на работу «заливщиков», просили тех внести задаток или взнос, гарантирующие, что те не исчезнут в неизвестном направлении с кругленькой суммой. И люди переводили десятки тысяч рублей в качестве доказательства своей порядочности. И прощались со своими деньгами: никакую работу с обналичкой аферисты им не предлагали, они просто исчезали в неизвестном направлении.
«В этом случае вы потеряете деньги и станете потерпевшим по статье 159 Уголовного кодекса РФ. В данном случае нужно писать заявление в полицию, чтобы привлечь к ответственности мошенников», — добавляет Постанюк.
Попрощаться со своими деньгами можно и в том случае, если человек, предложивший работать с обналичкой, попросит назвать конфиденциальную информацию (логин и пароль от мобильного банка, трехзначный CVC-код от карты, кодовое слово, одноразовые пароли из СМС-сообщений).