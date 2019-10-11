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02:00 (мск), источник: Известия

Ученые обнаружили связь между раком и питанием вне дома

Фастфуд и готовая еда в упаковках могут способствовать развитию злокачественных опухолей, поскольку в подобной пище содержится перфтороктансульфоновая кислота (ПФAC). К такому выводу пришли специалисты некоммерческой организации Silent Spring Institute в США. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Источник: AP 2019

В исследовании приняли участие 10,1 тыс. человек. Добровольцы рассказали о том, чем они питались в течение последних 24 часов, семи дней, 30 дней и 12 месяцев. Также испытуемые предоставили образцы крови для выявления различных веществ, относящихся к ПФAC.

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Выяснилось, что те, кто готовит дома, имеют значительно меньше ПФAC организме. Наоборот, у тех, кто ест больше фастфуда или часто ходит в рестораны и кафе, выявлялось большое количество химикатов. Это означает, что пища быстрого приготовления загрязнена веществами, которые содержатся в упаковках.

В исследовании указывается, что ПФAC могут вызывать рак, заболевания щитовидной железы и другие недуги.

Ранее сообщалось, что ученые японского университета Тохоку выяснили, что регулярное употребление в пищу грибов заметно снижает риск рака простаты. Такие результаты дало наблюдение за жителями страны в возрасте от 40 до 79 лет.

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