Ученые обнаружили связь между раком и питанием вне дома

В исследовании приняли участие 10,1 тыс. человек. Добровольцы рассказали о том, чем они питались в течение последних 24 часов, семи дней, 30 дней и 12 месяцев. Также испытуемые предоставили образцы крови для выявления различных веществ, относящихся к ПФAC.
Выяснилось, что те, кто готовит дома, имеют значительно меньше ПФAC организме. Наоборот, у тех, кто ест больше фастфуда или часто ходит в рестораны и кафе, выявлялось большое количество химикатов. Это означает, что пища быстрого приготовления загрязнена веществами, которые содержатся в упаковках.
В исследовании указывается, что ПФAC могут вызывать рак, заболевания щитовидной железы и другие недуги.
Ранее сообщалось, что ученые японского университета Тохоку выяснили, что регулярное употребление в пищу грибов заметно снижает риск рака простаты. Такие результаты дало наблюдение за жителями страны в возрасте от 40 до 79 лет.