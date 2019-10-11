07:42 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Водителей проверят на хронический алкоголизм
«Ъ» выяснил подробности новой процедуры прохождения водительской медкомиссии.
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови
Минздрав утвердил новые правила прохождения водительских медкомиссий для граждан, претендующих на получение прав или возврат удостоверений по окончании срока лишения. Действующие правила закреплены приказом Минздрава № 344н, поправки вносятся приказом от 10 сентября 2019 года: документ находится на регистрации в Минюсте, рассказали «Ъ» в Минздраве.
Приказ подготовлен «в целях совершенствования медицинского обеспечения безопасности движения в части диагностики употребления психоактивных веществ», пояснили в Минздраве. Сегодня, напомним, в ходе медкомиссии водителя осматривают ряд врачей, включая терапевта, офтальмолога, психиатра.
Тест делается в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью
Уточняются и правила проверки на алкоголь. Текущий приказ разрешает наркологам и психиатрам направлять граждан на анализ крови для определения
В «сложных и конфликтных ситуациях» решения будут принимать «врачебные комиссии».
Новый приказ согласовывался с МВД. «Особенности современного течения наркологических расстройств характеризуются скрытностью, — отмечают в Госавтоинспекции.— Зачастую такие лица, не излечившись полностью от зависимости, после окончания срока лишения прав получают заключения об отсутствии у них противопоказаний, продолжая управлять автомобилем, представляя опасность. Подобные ситуации могут возникать при получении удостоверений кандидатами в водители».
Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева приказ поддержала: «Наркоманы могут и не состоять на учете в диспансере — лучше, чтобы их выявляли на начальном этапе, еще до получения прав». По данным ГИБДД России, за шесть месяцев 2019 года было выявлено более 11 тыс. водителей в состоянии наркотического опьянения.
Тем не менее новые правила Минздрава оставляют много вопросов.
Водителю могут отказать в выдаче медсправки, а могут передать сведения в полицию, где в отношении гражданина заведут дело по ст. 6.9 КоАП за употребление наркотиков.
Максимальное наказание по этой статье — административный арест до 15 суток.
Обнаружение веществ в организме человека не говорит о том, что человек является наркоманом, говорит знакомый с ситуацией источник «Ъ» в медицинских кругах. «Поэтому врач может попросить гражданина прийти на повторное обследование еще раз через месяц», — говорит он, напоминая, что дольше всего (в течение
«Ситуацию с наркоманами за рулем этот приказ не изменит, — считает адвокат движения “Свобода выбора” Сергей Радько.— Наркоманы со стажем наверняка уже состоят на учете, и справки они все равно не получат. Те же, кто употребляет периодически, может перед сдачей анализов
Иван Буранов