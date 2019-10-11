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19:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Убитая следователь Шишкина посмертно награждена орденом Мужества

Старший следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу (ЦФО) Евгения Шишкина посмертно награждена орденом Мужества, сообщает пресс-служба МВД. Следователя убили осенью 2018 года в Подмосковье. Подозреваемые в убийстве были арестованы, а предполагаемый организатор преступления сбежал за границу.

Государственную награду вручили семье погибшей. Церемония состоялась в следственном управлении по ЦФО, на ней присутствовали коллеги и руководство Евгении Шишкиной. Девушка была удостоена ордена «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, Евгению Шишкину застрелили 10 октября 2018 года возле ее дома в поселке Архангельском Московской области. Расследование ведет центральный аппарат СКР. Обвинение считает, что убийство заказал кто-то из фигурантов дел госпожи Шишкиной.

Предполагаемый организатор преступления Ярослав Сумбаев, участник махинаций с билетами, которые расследовала убитая, был задержан в Грузии.

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