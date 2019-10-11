Убитая следователь Шишкина посмертно награждена орденом Мужества

Государственную награду вручили семье погибшей. Церемония состоялась в следственном управлении по ЦФО, на ней присутствовали коллеги и руководство Евгении Шишкиной. Девушка была удостоена ордена «за отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Напомним, Евгению Шишкину застрелили 10 октября 2018 года возле ее дома в поселке Архангельском Московской области. Расследование ведет центральный аппарат СКР. Обвинение считает, что убийство заказал кто-то из фигурантов дел госпожи Шишкиной.
Предполагаемый организатор преступления Ярослав Сумбаев, участник махинаций с билетами, которые расследовала убитая, был задержан в Грузии.