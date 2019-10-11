08:35 (мск), источник: Известия
Более половины россиян старше 30 лет страдают от ожирения
Свыше 50% жителей России старше 30 лет страдают от ожирения.
Такие данные в рамках Всемирного дня борьбы с этим заболевание, который по инициативе ВОЗ отмечается 11 октября, обнародовал Роспотребнадзор.
В ведомстве отметили, что избыточный вес ведет к развитию серьезных проблем со здоровьем, в том числе
«Принципиально понимать, что рост заболеваемости ожирением (в 2,3 раза по сравнению с 2012 годом), это не вопрос покупательной способности, а в первую очередь вопрос культуры питания», — говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что ожирение уменьшает продолжительность жизни в среднем на 3−5 лет при небольшом избытке веса, до 15 лет при выраженном ожирении.
В сентябре сообщалось, что американские ученые пришли к выводу, что ежедневного употребление небольшого количества орехов любого вида может снизить риск развития ожирения.