10:18 (мск), источник: RNS
Роскачество проверило пивные напитки
Ни один из семи проверенных Роскачеством пивных напитков из недорогого сегмента не соответствовал обязательным требованиям, сообщили в
«Согласно итогам лабораторных испытаний, нарушения обязательных требований присутствовали во всех исследованных товарах… Результаты примененных экспериментальных методик показали, что напитки не соответствовали требованиям к содержанию пивного сусла или пива (не менее 40%)», — говорится в сообщении.
Нарушения по пенообразованию и пеностойкости были зафиксированы в пивном напитке с названием «Белый Виноградный День». «ВИН Dворъ» не прошёл по массовой концентрации бензойной кислоты. Mr. Twister нарушил сразу три стандарта: крепость (7,7% об. при максимуме в 7%), массовую концентрацию бензойной кислоты и массовую концентрацию подсластителей (E-954).
В напитке Marty Ray превышена массовая концентрация подсластителей (E-954, E-950). Пивные напитки «Со вкусом Виски-Кола» и «Со вкусом Лимона» (ТМ ALKO) нарушили регламент по массовой концентрации бензойной кислоты и массовой концентрации подсластителей (E-954, E-950), Blazer — по массовой концентрации бензойной кислоты.
Но максимально допустимое количество Е210, разрешенное к употреблению, жестко регламентировано на территории РФ, так как может вызвать сильные аллергические реакции, сыпь и провоцировать приступы астмы, и составляет 5 мл/кг.
В выводах указывается, что действующая классификация пивных напитков вводит потребителей в заблуждение относительно их состава и свойств, так как исследованные образцы нельзя отнести к этой категории.
Недобросовестные производители пользуются существующими правилами, чтобы производить слабоалкогольные коктейли под видом пивных, чтобы не лицензировать свою деятельность должным образом.
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