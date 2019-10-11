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10:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Японии навязчивый ухажер вычислил нахождение жертвы по отражению в зрачке на селфи

26-летний японец, которого обвиняют в преследовании и сексуальных домогательствах к юной поп-звезде, рассказал, что вычислил местонахождение своей жертвы по отражению в ее зрачке на селфи-снимке, который она выложила в интернет.

Источник: Reuters

По словам обвиняемого, внимательно рассмотрев фотографию, он понял, что девушка находится на железнодорожной станции. Чтобы узнать, на какой именно, он максимально приблизил изображение ее глаза, после чего воспользовался приложением Google Street View, который и определил точное место.

Мужчина отправился туда, нашел ее и проследил за ней до дома.

Вычислял по занавескам

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В полицейских материалах говорится, что Хибики Сато шел за своей жертвой 1 сентября, выследил, где она живет, и начал приставать.

Вскоре он был арестован и признался полицейским, что является большим поклонником певицы.

Имя девушки не раскрывается, известно лишь, что ей 21 год, пресса называет ее «японским идолом».

В ходе следствия Сато признался, что внимательно изучал видео, которые певица снимала у себя дома и выкладывала в открытый доступ.

По расположению окон, занавесок и тому, как дневной свет проникал в помещение, он пытался вычислить, на каком этаже она живет.

Дьявол кроется в деталях

Этот случай дал новый толчок для дискуссии о том, насколько быстро виртуальное общение может перерасти в реальную угрозу. Люди, которые выкладывают снимки своей повседневной жизни в высоком разрешении, подвергают себя опасности, так как с помощью современных технологий любой из их аудитории может попытаться узнать о них больше, чем нужно.

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«Фотографии высокого качества позволяют рассмотреть множество деталей, с помощью которых можно установить геолокацию, а при наличии таких служб как Google Street View вероятность установить местонахождение человека вырастает многократно», — сказал в интервью Би-би-си Элиот Хиггинс, основатель группы Bellingcat, которая занимается различными расследованиями, опираясь в основном на информацию из открытых источников.

«Даже крошечные детали могут дать кучу информации о том, где сделана фотография и о людях, которые на ней изображены. Никогда не постите ничего, что вы хотели бы скрыть от вашего босса, партнера или злейшего врага», — предупреждает Хиггинс.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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