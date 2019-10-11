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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Ким Кардашьян опубликовала фотографии с крещения в Армении

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян опубликовала в инстаграме фотографии с крещения, которое прошло в Армении во время ее визита в эту страну.

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На кадрах, которые сделали в Эчмиадзинском кафедральном соборе, где состоялось таинство, Ким Кардашьян была вместе со своими детьми, которые также приняли крещение.

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«Спасибо тебе, Армения, за такое незабываемое путешествие. Так благословенно, что я была крещена вместе с моими детьми в главном соборе Армении, который иногда называют Ватиканом Армянской Апостольской Церкви. Эта церковь была построена в 303 году нашей эры». — написала Кардашьян.

Звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян и ее сестра Кортни приняли крещение 9 октября. Для них выбрали христианские имена Эгине и Гаяне, заявил диакон Наири Срапионян, ставший крестным отцом сестер и их шестерых детей.

Кардашьян прибыла в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019).

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