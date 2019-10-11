12:51 (мск), источник: РИА Новости
Ким Кардашьян опубликовала фотографии с крещения в Армении
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Звезда
На кадрах, которые сделали в Эчмиадзинском кафедральном соборе, где состоялось таинство, Ким Кардашьян была вместе со своими детьми, которые также приняли крещение.
«Спасибо тебе, Армения, за такое незабываемое путешествие. Так благословенно, что я была крещена вместе с моими детьми в главном соборе Армении, который иногда называют Ватиканом Армянской Апостольской Церкви. Эта церковь была построена в 303 году нашей эры». — написала Кардашьян.
Звезда американских
Кардашьян прибыла в Армению для участия во Всемирном конгрессе по информационным технологиям (WCIT 2019).